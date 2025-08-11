Grav accident la Rîșcani: o bătrână și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o șoferiță de 19 ani

În dimineața zilei de 11 august, în jurul orei 8:30, pe traseul R-15 Bălți-Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani, s-a produs un grav accident rutier, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui Peugeot, nu s-ar fi asigurat corespunzător și a tamponat o femeie de 71 de ani, care traversa strada în apropierea unei treceri pentru pietoni.

„În urma impactului, victima a decedat înainte de sosirea echipajului medical”, a menționat IGP.

Testarea șoferiței cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ la alcool.

Poliția informează că investighează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.