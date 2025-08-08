Germania suspendă parțial exportul de arme către Israel

Livrările de arme pe care armata israeliană le poate folosi în sectorul Gaza sunt suspendate până la noi notificări, a declarat cancelarul german Merz după ce Israelul a anunțat planul de capturare a orașului Gaza, scrie Deutsche Welle.

La câteva ore după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat planul de combatere a grupării teroriste palestiniene Hamas, care include preluarea controlului asupra orașului Gaza, autoritățile germane au anunțat suspendarea parțială a livrărilor de arme către Israel. Exportul către Israel de echipament militar care poate fi utilizat în zona de coastă este suspendat, a declarat vineri, 8 august, cancelarul german Friedrich Merz.

Germania „până la noi notificări” nu va permite exportul către Israel de echipament militar care poate fi utilizat în sectorul Gaza, a ordonat cancelarul german. În același timp, el a indicat „acțiunile militare și mai dure ale armatei israeliene în sectorul Gaza, decizie luată de cabinetul de miniștri israelian”.

Potrivit lui Merz, guvernul german rămâne profund îngrijorat de suferințele continue ale populației civile din Fâșia Gaza. Începând o nouă ofensivă, autoritățile israeliene vor avea o responsabilitate și mai mare pentru aprovizionarea locuitorilor din zona de coastă și trebuie să asigure toate posibilitățile pentru livrarea de ajutor umanitar, inclusiv către ONU și alte organizații, a declarat el.

Planul de preluare a controlului asupra orașului Gaza

În context, după o reuniune a cabinetului de securitate israelian de la Ierusalim, a fost aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza de către forțele israeliene.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a publicat o declarație care detaliază planurile aprobate de ocupare a orașului Gaza și „cinci principii pentru încheierea războiului”, pe care cabinetul de securitate le-a adoptat cu majoritate de voturi.

„Armata Israelului (IDF) se va pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”, se arată în declarație, detaliind următoarele principii pentru „încheierea războiului”:

Dezarmarea Hamas.

Returnarea tuturor ostaticilor – atât vii, cât și morți.

Demilitarizarea Fâșiei Gaza.

Israelul va deține controlul securitățiiasupra Fâșiei Gaza.

Existența unui guvern civil alternativ care să nu fie Hamas sau Autoritatea Palestiniană.

„O majoritate absolută a miniștrilor Cabinetului credea că planul alternativ prezentat nu va realiza înfrângerea Hamas sau întoarcerea celor răpiți”, conchide declarația.