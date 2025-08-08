Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a prelua controlul asupra orașului Gaza. „Dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei”

După o reuniune a cabinetului de securitate israelian de la Ierusalim, a fost aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza de către forțele israeliene, scrie BBC.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a publicat o declarație care detaliază planurile aprobate de ocupare a orașului Gaza și „cinci principii pentru încheierea războiului”, pe care cabinetul de securitate le-a adoptat cu majoritate de voturi.

„Armata Israelului (IDF) se va pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”, se arată în declarație, detaliind următoarele principii pentru „încheierea războiului”:

Dezarmarea Hamas.

Returnarea tuturor ostaticilor – atât vii, cât și morți.

Demilitarizarea Fâșiei Gaza.

Israelul va deține controlul securitățiiasupra Fâșiei Gaza.

Existența unui guvern civil alternativ care să nu fie Hamas sau Autoritatea Palestiniană.

„O majoritate absolută a miniștrilor Cabinetului credea că planul alternativ prezentat nu va realiza înfrângerea Hamas sau întoarcerea celor răpiți”, conchide declarația.

Anterior, Benjamin Netanyahu a vorbit despre planurile sale de a ocupa Gaza.

„Intenționăm, pentru a ne asigura securitatea, să eliminăm Hamas de acolo, să permitem populației să se elibereze din Gaza și să o transferăm unei guvernări civile – adică nu Hamas și nu pe nimeni care susține distrugerea Israelului”, a spus el. „Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să-l guvernăm. Nu vrem să fim acolo ca organ de conducere”, a adăugat el.