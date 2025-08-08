Reacțiile negative la nivel internațional se intensifică în legătură cu planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza

Mai multe țări din întreaga lume au condamnat decizia Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, scrie CNN. Oficiali de rang înalt au cerut Israelului să renunțe la planul său.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că decizia guvernului israelian „trebuie reconsiderată”, adăugând că „este nevoie de un armistițiu acum”.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat că este „grav îngrijorat” de anunțul Israelului, îndemnându-l să „oprească imediat această mișcare periculoasă”.

Ministerul de Externe al Arabiei Saudite a criticat dur anunțul, afirmând că „condamnă ferm și fără echivoc” această decizie și „denunță cu tăriecontinuarea comiterii de către Israel a crimelor de înfometare, a practicilor brutale și a curățării etnice împotriva poporului palestinian frate”.

Într-o convorbire telefonică cu președintele Autorității Palestiniene, președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, a subliniat „respingerea categorică a oricărei strămutări a palestinienilor de pe pământul lor”, precum și „poziția fermă și neclintită de sprijinire a poporului palestinian”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției egiptene. O declarație a ministerului egiptean de externe a calificat, de asemenea, decizia Israelului de a extinde controlul de securitate asupra Gazei drept o „ocupație totală” care va „elimina” cauza palestiniană.

Ministerul de externe al Iordaniei a declarat că „condamnă cu fermitate” planul, calificându-l drept o extensie a politicii Israelului de „a folosi foametea și blocada ca arme împotriva poporului palestinian, pe lângă atacurile persistente și sistematice asupra infrastructurii civile, inclusiv spitale și școli”.

Ministerul de Externe al Portugaliei a cerut „suspendarea” planului israelian, afirmând că acesta „subminează eforturile de încetare a focului și agravează tragedia umanitară”.

Ministrul de externe al Sloveniei, care săptămâna trecută a anunțat că va interzice exportul de arme către Israel, a condamnat cu fermitate planul. Tanja Fajon a îndemnat Israelul să „renunțe la orice intenție sau încercare de a ocupa militar Gaza”.

Australia a îndemnat Israelul să renunțe la planul său de a ocupa orașul Gaza, avertizând că extinderea războiului „nu va face decât să agraveze catastrofa umanitară din Gaza”.

„Strămutarea forțată permanentă constituie o încălcare a dreptului internațional. Împreună cu partenerii internaționali, Australia își menține apelul la încetarea focului, la eliberarea ostaticilor și la furnizarea neîngrădită a ajutoarelor”, a declarat ministrul australian de externe, Penny Wong.

Anterior, Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului, Volker Türk, a declarat că planul Guvernului israelian de „preluare a controlului militar complet al Fâşiei Gaza ocupate trebuie să fie oprit imediat”.

Planul de preluare a controlului asupra orașului Gaza

În context, după o reuniune a cabinetului de securitate israelian de la Ierusalim, a fost aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza de către forțele israeliene.

Biroul premierului Benjamin Netanyahu a publicat o declarație care detaliază planurile aprobate de ocupare a orașului Gaza și „cinci principii pentru încheierea războiului”, pe care cabinetul de securitate le-a adoptat cu majoritate de voturi.

„Armata Israelului (IDF) se va pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”, se arată în declarație, detaliind următoarele principii pentru „încheierea războiului”:

Dezarmarea Hamas.

Returnarea tuturor ostaticilor – atât vii, cât și morți.

Demilitarizarea Fâșiei Gaza.

Israelul va deține controlul securitățiiasupra Fâșiei Gaza.

Existența unui guvern civil alternativ care să nu fie Hamas sau Autoritatea Palestiniană.

„O majoritate absolută a miniștrilor Cabinetului credea că planul alternativ prezentat nu va realiza înfrângerea Hamas sau întoarcerea celor răpiți”, conchide declarația.