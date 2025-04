George Simion, despre interdicția pe care o are de intrare în R. Moldova și Ucraina: „Pentru niște state care au nevoie de susținerea României, alegerea mea în calitate de președinte o să însemne eliminarea acestor restricții abuzive”

George Simion, candidat la funcția de președinte al României, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că, în cazul în care va ajunge președinte, va condiționa susținerea României față de R. Moldova și Ucraina de eliminarea interdicțiilor de intrare aplicate de cele două state în cazul lui, scrie Digi24.

Simion a fost întrebat în cadrul conferinței de presă dacă știe când îi expiră interdicția de intrare în Republica Moldova și Ucraina.

„Nu cunosc exact data până când am interdicție (…), ar fi trebuit să expire interdicția pe care am avut-o în Ucraina”, a declarat George Simion, fără să menționeze ceva despre interdicția de intrare în R. Moldova.

Într-un răspuns acordat la o altă întrebare, Simion afirmase că este sigur că va câștiga alegerile prezidențiale încă din primul tur.

„Alegerea mea pe 4 mai (n.r. data primului tur) în calitate de președinte, mai mult ca sigur pentru niște state care au nevoie de susținerea României, o să însemne eliminarea acestor restricții abuzive puse de indivizi cu reflexe sovietice”, a adăugat candidatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) pe tema ridicării interdicției de intrare în Republica Moldova și Ucraina.

ZdG a scris, acum un an, că George Simion a încercat, fără succes, să anuleze în instanța de judecată decizia Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), din septembrie 2023, prin care a fost prelungit termenul declarării sale drept persoană indezirabilă pe teritoriul R. Moldova, pe o perioadă de 5 ani, până la începutul lunii octombrie 2028.

Judecătorul Igor Barbacaru a indicat în decizia luată că acțiunea a fost depusă de o persoană fără împuterniciri în acest sens, având în vedere că avocatul lui Simion, Iulian Rusanovschi, a fost împuternicit de a-l reprezenta „în orice problemă legată de expulzarea sa din R. Moldova”, pe când actul contestat este în privința declarării indezirabilității, nu a expulzării. Acțiunea a fost repusă pe rol ulterior, următoarea ședință fiind programată pentru 19 mai, conform datelor consultate de ZdG pe portalul instanțelor de judecată.

Simion a pierdut recent un proces intentat fostului ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, care l-a acuzat că avea întâlniri cu reprezentanți ai serviciilor de informații ai Federației Ruse.

Fostul ministru al Apărării a declarat, acum trei ani, în cadrul unui interviu, că George Simion a fost declarat „persona non grata” în R. Moldova, după ce organele competente „au strâns probe și au observat că Simion desfășura activități ilegale și care subminau statul”. Liderul AUR a respins acuzațiile lui Șalaru și l-a chemat în judecată.

„În urmă cu trei ani, în cadrul unui interviu, am făcut o dezvăluire care i-a șocat pe mulți. Am spus că George Simion a fost declarat „persona non grata” în Republica Moldova, după ce organele competente au strâns probe și au observat că Simion desfășura activități ilegale și care subminau statul moldovean. Atunci, am spus că SIS informase autoritățile moldovene că George Simion a avut la Cernăuți întâlniri și cu agenți ai Moscovei. Afirmațiile mele au fost confirmate și de adjunctul SBU de la acea vreme, de consilierul lui Zelenski, Podoleac, dar și de către fostul premier, Vlad Filat, care a avut acces nemijlocit la dosarul realizat de autorități. George Simion a negat și m-a acționat în instanță. Azi am câștigat”, a transmis Șalaru.

ZdG a identificat hotărârea prin care Judecătoria Chișinău a decis respingerea cererii de chemare în judecată depusă de Simion.

„Avocatul lui Simion a făcut o șmecherie, nu l-a înregistrat cu numele de familie, dar George, nu știu cum, după al doilea nume, George Teodor. A făcut chestia asta ca să nu atragă prea multă atenție. El a cerut ca eu să dezmint faptul că el a adus prejudicii mișcării unioniste din R. Moldova, să recunosc că am mințit când am declarat că el s-a întâlnit cu agenți FSB”, a declarat Anatol Șalaru pentru ZdG.

George Simion este un politician român, președintele partidului AUR, în prezent candidat la alegerile prezidențiale din România, cotat de sondaje cu prima șansă de a ajunge în turul doi.