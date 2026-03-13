FT: Franța și Italia au început negocieri secrete cu Iranul pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz

Oficiali europeni au început discuții preliminare cu Iranul pentru a încheia un acord care să garanteze trecerea în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, în vederea reluării aprovizionării cu energie din Golful Persic, au declarat pentru Financial Times (FT) surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit unor oficiali implicați în aceste discuții, Franța participă la negocieri. O a doua sursă a menționat că Italia a inițiat, de asemenea, discuții cu Teheranul pe această temă, în timp ce companiile de transport maritim se bazează pe marinele acestor țări pentru a escorta eventual petrolierele.

Anterior, Italia, Franța și Grecia au desfășurat nave de război în Marea Roșie, ca parte a misiunii „Operațiunea Aspides” (sau „Scutul”) a Uniunii Europeane, pentru a proteja transportul maritim în regiune. Cu toate acestea, potrivit surselor FT, niciuna dintre marinele europene nu este pregătită în prezent să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz din cauza riscului de atac și a temerilor privind o escaladare a războiului.

„Condițiile pentru navigația în strâmtoare trebuie să fie favorabile”, a declarat o sursă pentru FT. Totuși, în prezent nu există nicio garanție că negocierile vor progresa sau că Iranul este dispus măcar să discute această chestiune, au subliniat doi oficiali.

Cu o zi înainte, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a rostit primul său discurs la televiziunea de stat iraniană, promițând să continue blocarea Strâmtorii Ormuz, prin care treceau aproximativ 20% din transporturile maritime globale de petrol și până la 30% din volumele de gaz natural lichefiat (GNL) înainte de izbucnirea războiului împotriva Teheranului.

Financial Times scrie că guvernele europene sunt îngrijorate că întreruperile de aprovizionare cauzate de o posibilă blocare prelungită a strâmtorii vor duce la creșterea prețurilor la energie pentru întreprinderi și gospodării, vor agrava problemele economice ale continentului și vor spori presiunea asupra bugetelor naționale.

Potrivit unui oficial citat de FT, care a refuzat să numească țările implicate în negocieri cu Teheranul, alte state europene și-au exprimat opoziția față de eforturile Parisului și Romei. „Unii cred că trebuie să discutăm cu iranienii. Dar statele UE au opinii complet diferite asupra acestei chestiuni, iar acest lucru complică totul”, a remarcat sursa FT.

Potrivit oficialilor britanici, Regatul Unit nu negociază direct cu Iranul privind accesul la strâmtoare. Cu toate acestea, secretara britanică de externe, Yvette Cooper, aflată în vizită în Arabia Saudită, discută cu statele din Golful Persic despre menținerea fluxului neîntrerupt de petrol.

Anterior, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Parisul se pregătește să trimită în regiune opt nave de război, un grup de portavion și două portelicoptere, ca parte a unei „misiuni defensive” menite să restabilească traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Totuși, el a precizat că navele franceze ar putea începe escortarea petrolierelor doar „după ce se va încheia faza cea mai acută a conflictului”.