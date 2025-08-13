Franța, Germania și Marea Britanie sunt dispuse să reintroducă sancțiunile împotriva Iranului

Franța, Germania și Marea Britanie au scris Organizației Națiunilor Unite pentru a-și exprima dorința de a reinstaura sancțiunile împotriva Iranului dacă acesta nu revine la negocierile cu comunitatea internațională privind programul său nuclear, scrie Reuters.

Miniștrii de externe ai așa-numitului grup E3 au scris marți, 12 august, ONU pentru a evoca posibilitatea unor sancțiuni „snapback” dacă Iranul nu ia măsuri, potrivit unei scrisori distribuite de Ministerul francez de Externe.

Scrisoarea a fost publicată pentru prima dată de Financial Times și de ziarul francez Le Monde.

„Am precizat clar că, dacă Iranul nu este dispus să ajungă la o soluție diplomatică înainte de sfârșitul lunii august 2025 sau nu profită de oportunitatea unei prelungiri, E3 este pregătit să declanșeze mecanismul de revenire rapidă”, au precizat miniștrii în scrisoare.

Aceștia au adăugat că au oferit Iranului o extindere limitată pentru a permite negocieri directe între Statele Unite și Iran, dar că oferta a rămas până acum fără răspuns din partea Iranului.

Cele trei țări europene, alături de China și Rusia, sunt celelalte părți la acordul nuclear încheiat în 2015 cu Iranul – din care Statele Unite s-au retras în 2018 – care a ridicat sancțiunile impuse țării din Orientul Mijlociu în schimbul unor restricții asupra programului său nuclear.

Avertismentul E3 vine după discuții „serioase, sincere și detaliate ” cu Iranul la Istanbul luna trecută, prima întâlnire față în față de la atacurile israeliene și americane asupra siturilor nucleare ale țării din iunie.

Parlamentarul iranian Manouchehr Mottaki, care a fost ministru de externe între 2005 și 2010, a declarat că parlamentul iranian „are degetul pe trăgaci pentru a se retrage din Tratatul de neproliferare nucleară (TNP)” dacă sancțiunile internaționale ar fi reimpuse după orice invocare de către E3 a mecanismului de snapback.

Mottaki a declarat pentru publicația semi-oficială iraniană Defa Press că parlamentul va aproba un proiect de lege de retragere din acordul nuclear din 2015 în termen de 24 de ore dacă E3 va invoca mecanismul snapback.

În timpul războiului de 12 zile cu Israelul din iunie, Teheranul a declarat că parlamentarii săi pregătesc un proiect de lege care ar putea împinge statul spre ieșirea din tratat, ratificat de Teheran în 1970. Tratatul garantează țărilor dreptul de a urmări dezvoltarea energiei nucleare civile în schimbul renunțării la armele atomice și al cooperării cu organismul de supraveghere nucleară al ONU, AIEA.