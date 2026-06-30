FOTO Trei ani de la atacul armat de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. A fost organizată o ceremonie în memoria polițistului de frontieră căzut la datorie

Marți, 30 iunie, se împlinesc trei ani de la atacul armat de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, care a dus la moartea polițistului de frontieră Serghei Muntean și a angajatului în securitatea aeroportuară Igor Ciofu. Reprezentanții Poliției de Frontieră anunță că au organizat o ceremonie de comemorare, iar „în semn de respect și recunoștință”, cei prezenți au depus flori și au păstrat un moment de reculegere”.

„(…) Exemplul lui Serghei Muntean continuă să inspire respect pentru valorile și misiunea Poliției de Frontieră, iar sacrificiul său va rămâne pentru totdeauna în memoria instituției”, se spune într-un comunicat al instituției.

Sursa foto: Poliția de Frontieră

Ziarul de Gardă vă prezintă o cronologie a evenimentelor care au avut loc după incidentul de la aeroport.

30 iunie 2023. Nemulțumit că i-a fost refuzată intrarea pe teritoriul R. Moldova, un bărbat care venea din Turcia, cetățean al Tadjikistanului, a atacat polițistul de frontieră Serghei Muntean, i-a luat arma și l-a împușcat. Ulterior atacatorul a mai împușcat o persoană, angajată în securitatea aeroportului din Chișinău, Igor Ciofu. Ambele victime au decedat.

Oamenii legii au intervenit imediat la fața locului. Pasagerii au fost evacuați din aeroport, iar zborurile au fost amânate. La aproximativ o oră de la primele împușcături, atacatorul a fost capturat de angajații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială Fulger.

Bărbatul care a împușcat mortal două persoane la Aeroportul Internațional Chișinău este Rustam Ashurov Karimovici, cetățean al Republicii Tadjikistan, născut pe 25 martie 1980, rezident al orașului Dușanbe, care, înainte de comiterea dublului omor la Chișinău, a făcut parte dintr-un „grup infracțional” care a răpit un prim-vicepreședinte al băncii „Orienbank” Tadjikistan.

3 iulie 2023. Președinta Maia Sandu a semnat un decret privind declararea zilei de 4 iulie 2023 zi de doliu național, în semn de comemorare a victimelor incidentului care a avut loc pe Aeroportul Internațional Chișinău pe data 30 iunie 2023. Totodată, șefa statului a semnat și un decret prin care s-a conferit post-mortem Medalia „Meritul Militar” lui Igor Ciofu și lui Serghei Muntean.

3 iulie 2023. Atacatorul a decedat pe patul de spital.

7 iulie 2023. ZdG a publicat un articol cu discuția dintre atacatorul de la aeroport și mama sa, după ce acesta a împușcat mortal doi oameni la Chișinău. Rustam Ashurov i-a mărturisit mamei sale că a împușcat doi oameni și și-a luat rămas bun de la ea, rugând-o să aibă grijă de copiii lui. „E-n regulă, mamă. Ne vedem pe lumea cealaltă!”, i-a spus mamei sale atacatorul de la Aeroport.

Câteva secvențe video în care apare mama lui Rustam Ashurov, vorbind la telefon cu fiul ei care se afla în acel moment pe Aeroportului Internațional Chișinău după ce a comis crima, au fost publicate de ParvizTV, o pagină pe Instagram care transmite știri din Tadjikistan. Cineva a filmat-o pe mama lui în momentul conversației celor doi, iar pe fundal se mai aude o voce de femeie. Conform unor informații neconfirmate oficial, discuția ar fi avut loc în prezența poliției din Tadjikistan, care a și făcut înregistrarea video. În video se poate vedea cum Rustam Ashurov îi spune mamei sale că a ucis doi oameni și îndreaptă camera arătându-i o persoană în uniformă care stă întinsă pe jos.

12 iulie 2023. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre prin care a decis acordarea a câte un milion de lei, din fondul de rezervă, în calitate de ajutor material unic pentru familiile celor două persoane împușcate mortal la aeroportul din Chișinău.

16 august 2023. Autoritățile din Tadjikistan anunțau că corpul neînsuflețit al bancherului Shuhrat Ismatulloev, răpit pe 23 iunie de către o „organizație criminală” din care făcea parte și atacatorul de la Aeroportul Internațional Chișinău, a fost găsit în Penjikent.

4 septembrie 2023. După incidentul armat de la aeroport, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a demarat o anchetă de serviciu. Fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi și cinci angajați ai instituției au fost sancționați disciplinar cu mustrare aspră, iar alți patru au fost demiși.

18 septembrie 2023. Procuratura Generală (PG) a pornit un dosar penal.

6 martie 2024. Fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a fost pus sub învinuire în dosarul penal privind atacul de pe Aeroportul Internațional Chișinău din 30 iunie 2023, soldat cu moartea a două persoane.

Procuratura Generală (PG) a confirmat pentru Ziarul de Gardă că, la 6 martie 2024 procurorii i-au înaintat fostului șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, învinuirea în dosarul penal privind atacul de pe Aeroportul Chișinău. Mai exact, acesta este învinuit de neglijență în serviciu. Contactat de ZdG, Rosian Vasiloi a refuzat atunci să comenteze.

Ziarul de Gardă a constatat că soția lui Igor Ciofu, în grija căreia au rămas trei copii, a acționat în judecată AIC, solicitând o indemnizație de peste 7 milioane de lei. În noiembrie 2024, Judecătoria Chișinău a decis că Diana Ciofu va primi o indemnizație și un prejudiciu moral în valoare totală de 4,3 milioane de lei.