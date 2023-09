FOTO Celebrul antrenor José Mourinho a ajuns la Chișinău alături de echipa sa, AS Roma

José Mourinho, unul dintre cei mai titrați antrenori de fotbal din lume, a ajuns în această seară la Chișinău. Echipa pe care o antrenează, AS Roma, urmează să joace cu Sheriff Tiraspol, campioana R. Moldova la fotbal, în cadrul Europa League.

Sursa foto: Eugeniu Popa/ Facebook

Sheriff Tiraspol și AS Roma vor juca joi, 21 septembrie, la ora 19:45.

Sheriff Tiraspol, campioana R. Moldova la fotbal, care a obținut joi seara, 31 august, dreptul de a juca în grupele Europa League, va juca în următoarea fază a competiției cu italienii de la AS Roma, cehii de la Slavia Praga și elvețienii de la Servette Geneva.

Sheriff Tiraspol, campioana R. Moldova la fotbal, s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în grupele Europa League, după ce a învins în retur echipa KÍ Klaksvík din Insulele Feroe, scor 2-1 (1-1 în tur). Tiraspolenii au obținut a 50-a victorie în Europa.

Jose Mourinho, supranumit (The Special One, specialul, n.r.) este unul dintre cei mai cunoscuți, dar și titrați antrenori din istoria fotbalului.

După ce a câștigat prima ediție a Conference League cu AS Roma în urmă cu doi ani, tehnicianul portughez a devenit al treilea antrenor din istorie care câștigă toate cele trei trofee continentale, după Udo Lattek și Giovanni Trapattoni. „The Special One” are în palmares Champions League cu FC Porto și Inter Milano, Cupa UEFA cu FC Porto, Europa League cu Manchester United și Conference League cu AS Roma.

De asemenea, Jose Mourinho este primul antrenor care a jucat finale de cupe europene cu patru echipe diferite. Mourinho antrenează AS Roma din (60 de ani) din 2021.

Sheriff Tiraspol a disputat meciurile de pe teren propriu din acest sezon de cupe europene la Tiraspol, în ciuda războiului din Ucraina, decizia fiind luată de UEFA. Anterior, Promo-Lex, asociație care monitorizează respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a criticat decizia luată de Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA). Reprezentanții Promo-Lex au catalogat decizia drept un „instrument eficient de consolidare a unui regim ilegal, care continuă încălcarea în masă a drepturilor omului și ignorarea principiilor și valorilor democratice”