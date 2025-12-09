FOTO Accident rutier grav la Cahul. Trei lucrători medicali au ajuns la spital după ce ambulanța în care se aflau a fost tamponată de un automobil, anunță CNAMUP. Șoferul mașinii a părăsit locul accidentului, însă a fost identificat

Trei angajați ai Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au ajuns la spital în urma unui accident rutier grav produs luni, 8 decembrie, pe traseul Cahul-Taraclia, în apropiere de satul Moscovei, raionul Cahul.

În urma impactului, conform unui comunicat emis de Centru, șoferul automobilului implicat în accident a părăsit locul faptei, fără a acorda ajutor persoanelor rănite. Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Cristina Ciobanu, ofițeră de presă în cadrul Inspectoratului de Poliție (IP) Cahul, a precizat că șoferul autoturismului a fost identificat.

Potrivit reprezentanților CNAMUP, ambulanța se întorcea de la o solicitare în urma spitalizării unui pacient, deplasându-se regulamentar. La ora 04:10 însă, un automobil de marca Dodge ar fi ieșit pe contrasens și ar fi tamponat frontal autosanitara, în care se aflau trei membri a echipei PAMU Bucuria din cadrul SAMU Cahul.

„Șocant este faptul că în urma impactului violent, șoferul automobilului a părăsit locul accidentului rutier, fără a acorda ajutor colegilor noștri răniți. Urmare a coliziunii puternice, toți membrii echipei AMU au suferit diverse traumatisme și au avut nevoie de transportare la IMSP Spitalul Raional Cahul, unde au fost efectuate investigații și s-a constatat că necesită tratament specializat în condiții de staționar.

Din păcate, infirmierul echipei PAMU Bucuria a avut cel mai mult de suferit și astăzi dimineață a fost transferat de urgență la IMSP IMU în municipiul Chișinău pentru intervenție chirurgicală. Deocamdată nu se cunoaște de cât timp vor avea nevoie colegii noștri pentru a reveni la serviciu”, se spune în comunicat.

Prin urmare, CNAMUP adresează un apel către cetățeni.

„În fiecare zi și în fiecare noapte, echipele AMU străbat țara în lung și în lat pentru a salva vieți, pentru a ajunge la timp acolo unde cineva luptă pentru propria existență!

Orice accident în care sunt implicați lucrătorii ambulanței nu este doar o statistică a traficului, de la începutul anului 2025, au fost înregistrate 76 accidente rutiere cu implicarea ambulanțelor, ci o lovitură adusă întregii societăți. Fiecare medic, felcer, asistent medical, infirmier sau șofer răniți în misiune înseamnă o echipă mai puțin disponibilă pentru a salva vieți, înseamnă familii îngrijorate și un sistem care suferă!

Solicităm cu insistență tuturor participanților la trafic să manifeste responsabilitate, prudență și respect față de ambulanțe și față de cei care salvează vieți. Empatia și solidaritatea nu sunt doar cuvinte — ele sunt valori care pot face diferența în momente ca acestea!”, menționează CNAMUP.

Într-un comentariu pentru ZdG, Cristina Ciobanu, ofițeră de presă în cadrul IP Cahul, a declarat că șoferul a fost identificat și este cercetat în stare de libertate. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă să fie atras la răspundere penală conform art. 264 alin. (1) și art. 266.

„La data de 8 decembrie, în jurul orei 04:00, la intrarea în localitatea Moscovei a avut loc un accident rutier. La fața locului, polițiștii au stabilit că impactul s-a produs frontal între un automobil de marca Dodge Ram și o autospecială a serviciului de ambulanță. În urma coliziunii, membrii echipajului medical au suferit diferite traumatisme (…)”, a declarat Ciobanu pentru ZdG.

Sursa foto: CNAMUP/ Facebook

De la începutul anului 2025, au fost înregistrate 76 de accidente rutiere cu implicarea ambulanțelor, conform datelor CNAMUP.