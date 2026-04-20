Prețul motorinei a scăzut cu 29 de bani. Cât costă un litru de benzină

Prețul motorinei a scăzut cu 29 de bani, astfel că prețul maxim de comercializare a ajuns la 31,13 de lei, potrivit datelor publicate pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Totodată, pe 20 aprilie, benzina 95 s-a ieftinit cu 13 bani, prețul unui litru coborând la 29,26 de lei.

Potrivit ANRE, în R. Moldova, nivelul prețurilor la produsele petroliere este determinat „exclusiv de evoluțiile de pe piețele internaționale, fiind exclusă orice posibilitate de intervenție din partea companiilor petroliere în procesul de stabilire a acestora”.

„Legislația și Metodologia ANRE garantează consumatorilor că atât majorările, cât și reducerile de preț la benzină și motorină sunt în strictă corelare cu nivelul cotațiilor Platts pentru aceste produse”, a anunțat anterior Agenția.