Fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharyan, și fiul său au fost arestați

Fostul președinte armean Robert Kocharyan și fiul său mai mare, Sedrak Kocharyan, au fost arestați marți, 25 august, a anunțat Comitetul Anticorupție al Armeniei, conform presei locale.

Arestările au loc în timp ce agențiile de aplicare a legii armene efectuează percheziții și alte acțiuni de investigație la câteva zeci de adrese, în cadrul unei proceduri penale care implică presupuse infracțiuni legate de corupție.

Anterior, Comitetul Anticorupție a confirmat că perchezițiile sunt în curs de desfășurare la domiciliile lui Robert Kocharyan și ale fiului, Levon Kocharyan.

„În cadrul unei proceduri penale investigate de Comitetul Anticorupție privind infracțiuni legate de corupție, percheziții și alte acțiuni procedurale sunt efectuate la câteva zeci de adrese”, a declarat purtătorul de cuvânt al comitetului.

Comitetul nu a dezvăluit încă detalii suplimentare despre acuzațiile specifice sau circumstanțele arestărilor lui Robert și Sedrak Kocharyan.

Robert Kocharyan conduce în prezent partidul de opoziție Alianța Armeniei.

În 2018, fostul președinte al Armeniei a mai fost arestat, fiind acuzat de răsturnarea ordinii constituționale (art. 300.1 p. 1 al CP al Armeniei) în 2008.

„În baza probelor adunate cu privire la evenimentele din 1-2 martie 2008, fostul președinte al Armeniei Robert Kocharyan a fost acuzat de răsturnarea ordinii constituționale a Republicii Armenia în urma unei înțelegeri prealabile cu alte persoane”, se spune în declarația de acuzare.

Protestele din primăvara anului 2008 din Armenia au început după alegerile prezidențiale. Robert Kocharyan, care a ocupat de două ori funcția de președinte, din 1998 până în 2008, la începutul lunii martie a introdus stare de urgență în țară pentru a dispersa simpatizanții primului președinte al Armeniei Levon Ter-Petrosyan, care au ieșit în stradă cerând renumărarea voturilor.

Conform rezultatelor alegerilor, acestea au fost câștigate cu aproape 53% de voturi de Serzh Sargsyan, candidatul susținut de Robert Kocharyan. Ter-Petrosyan susținea în timpul mitingurilor, că la calcularea voturilor au fost admise încălcări și că, de fapt, el a acumulat nu 22% din voturi, ci de trei ori mai multe.

În urma aplicării de către forțele de ordine a armelor de foc împotriva orășelului de corturi din centrul Erevanului, instalat de sute de mii de protestatari, au murit 10 persoane.