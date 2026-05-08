Fostul ofițer SPPS învinuit în dosarul TUX s-a sinucis

Fostul angajat al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Constantin Odobescu, unul dintre principalii învinuiți în dosarul piramidei TUX, s-a sinucis vineri, 8 mai. Informația a fost dezvăluită de politicianul Vlad Filat și confirmată pentru TVR Moldova de surse din instituțiile de drept.

Constantin Odobescu ar fi recurs la sinucidere pe fondul aplicării sechestrelor pe bunurile familiei, precizează sursele TVR Moldova.

El a activat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat din 2012 până la sfârșitul lui 2025. Autoritatea Națională de Integritate a inițiat în decembrie 2025 un control al averii și intereselor personale în privința lui Constantin Odobescu în urma unei sesizări ce vizează posibile nereguli în declararea averii.

ANI a precizat atunci că verificările preliminare și analiza documentelor prezentate au evidențiat suficiente temeiuri pentru inițierea unui control aprofundat asupra modificărilor patrimoniale și a concordanței dintre veniturile declarate și averea dobândită. Instituția a precizat că controlul ar putea viza inclusiv membrii familiei, donatorii și persoanele care au acordat împrumuturi.

Pe 30 aprilie a fost finalizată urmărirea penală în dosarul TUX Moldova, pornit pentru „practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor”. În baza probelor acumulate, au fost trimise în judecată persoanele care ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale, desfășurate prin intermediul platformei online, potrivit unui comunicat al Poliției.

Conform materialelor cauzei, în perioada 2024–2025, platforma ar fi facilitat desfășurarea unor activități neautorizate cu active virtuale, în lipsa licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege. De asemenea, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată ca o „oportunitate de a obține venituri rapide și garantate”.

„Investigațiile au relevat tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei”, sublinia Poliția în comunicat.

În cazul în care vor fi găsite vinovate, persoanele trimise în judecată riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani, precum și amenzi cuprinse între 650 000 și 1 000 000 de lei.