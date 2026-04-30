Cauza penală TUX Moldova, transmisă instanței de judecată. Detalii de la Poliție

Poliția anunță finalizarea urmăririi penale în dosarul TUX Moldova, pornit pentru „practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor”. În baza probelor acumulate, au fost trimise în judecată persoanele care ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale, desfășurate prin intermediul platformei online, potrivit unui comunicat.

Conform materialelor cauzei, în perioada 2024–2025, platforma ar fi facilitat desfășurarea unor activități neautorizate cu active virtuale, în lipsa licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege. De asemenea, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată ca o „oportunitate de a obține venituri rapide și garantate”.

„Investigațiile au relevat tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei”, subliniază Poliția în comunicat.

Cauza penală a fost transmisă instanței de judecată pentru examinare în fond, în timp ce urmărirea penală continuă în privința altor persoane suspectate de implicare, cu ulterioară transmitere a materialelor instanței.

În cazul în care vor fi găsite vinovate, persoanele trimise în judecată riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani, precum și amenzi cuprinse între 650000 și 1 000 000 de lei.

În luna octombrie 2025, mai mulți oameni s-au declarat nemulțumiți pe rețelele de socializare după ce au „investit” în platforma de tranzacționare TUX Moldova, iar aceasta s-a prăbușit. Tot pe rețelele de socializare au apărut informații că în spatele ei s-ar afla doi soți, foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI). De cealaltă parte, una dintre persoanele vizate respinge acuzațiile, susținând că nu este membră a administrației TUX Moldova.

În cadrul unor audieri publice din 25 noiembrie privind fraudele pe platforme online de presupuse investiții, organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că în adresa Poliției au parvenit 13 plângeri, depuse de persoane care se consideră victimă: „Ulterior, două persoane și-au retras pretențiile. O parte din persoane înțeleg că acțiunile lor, indiferent că a fost victimă sau a atras pe cineva altcineva, se cataloghează ca o faptă infracțională”.