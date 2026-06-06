Fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a fost ales președinte al PSDE

Vasile Bumacov, fost ministru al Agriculturii și Industriei de Prelucrare și fost ambasador al R. Moldova în Japonia și Republica Coreea, a fost ales președinte al Partidului Social Democrat European (PSDE) pe 6 iunie, în cadrul celui de-al XII-lea Congres extraordinar al formațiunii.

Potrivit unui comunicat al formațiunii, Vasile Bumacov a menționat că, în calitate de președinte al partidului, își asumă angajamentul de a consolida organizațiile teritoriale, de a atrage oameni noi, profesioniști și integri, și de a „transforma PSDE într-o forță politică modernă, puternică și respectată”.

„Să mergem înainte cu determinare, cu seriozitate și cu încredere în forțele noastre. Țara noastră se confruntă cu riscuri complexe, iar timpul nu mai are răbdare. Moldova are nevoie de experiență, de echilibru și de oameni care știu ce au de făcut din prima zi de mandat. Vin cu o promisiune fermă: vom munci cinstit, cu urechea aplecată la nevoile oamenilor, pentru ca urmașii noștri să fie mândri de noi”, a declarat Vasile Bumacov.

În cadrul forumului au fost, de asemenea, aleși doi prim-vicepreședinți ai PSDE, Ion Sula și Alexandru Cauia.

Vasile Bumacov a fost ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare între 2011 și 2015. Ulterior, acesta a fost ambasadorul Republicii Japonia și Republicii Corea între 2016 și 2020.