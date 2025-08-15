Fost deputat comunist care declarase că aleșii poporului încearcă să „supraviețuiască” cu salariul, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită

Fostul deputat în cadrul Parlamentului R. Moldova și fostul ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită, anunță vineri, 15 august, Judecătoria Chișinău.

Astfel, potrivit probatoriului administrat, în perioadele 25 februarie 2014 – 09 martie 2019 și 08 aprilie 2019 – 23 iulie 2019, Sergiu Stati, în calitate de deputat și ambasador pentru misiuni speciale, a deținut personal, precum și prin intermediul soției sale, bunuri valoarea cărora a depășit substanțial, adică cu 1 976 392 de lei, mijloacele dobândite, fiind constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obținute licit.

„În baza probelor administrate, s-a stabilit că inculpatul a achiziționat apartamente, un automobil și alte bunuri de valoare semnificativă, a efectuat tranzacții și a introdus date false în declarațiile de avere și interese personale, omițând intenționat să declare sume importante de bani în numerar”, scrie Judecătoria Chișinău.

Cauza penală s-a aflat pe rolul instanței din 11 octombrie 2024 până pe 14 august 2024, în procedura unui judecător specializat în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe, perioadă în care au avut loc 21 ședințe de judecată, în cadrul cărora a avut loc examinare cauzei penale și pronunțarea sentinței.

Astfel potrivit sentinței, fostul deputat a fost recunoscută vinovată și condamnată în baza acestei legi, stabilindu-se pedeapsa sub formă de amendă în cuantum de 9 000 unităţi convenţionale, adică echivalentul la 450 000 de lei, cu privarea de dreptul de a deține funcții publice și de demnitate publică, precum și de a exercita activități în sfera publică pe un termen de 12 ani.

Totodată, au fost supuse confiscării speciale din contul lui Stati în beneficiul statului 1 976 392 de lei „în calitate de bunuri rezultate din infracțiune, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri, dar și bunuri convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri”.

De asemenea, potrivit Judecătoriei, în scopul garantării executării amenzii în mărime de 450 000 de lei și al asigurării confiscării speciale de 1 976 392 de lei s-au menținut sechestrele:

în privința une încăperi locative de 105,8 m2 valoarea de 1.421.063 de lei;

în privința a 76 de bancnote cu nominalul de 500 de euro; a 10 bancnote cu nominalul de 200 de euro; a 44 de bancnote cu nominalul de 100 de euro; a 8 bancnote cu nominalul de 50 de euro și a 349 de bancnote cu nominalul de 100 de dolari, care în total reprezintă 44.800 de euro și 34.900 de dolari, care aparțin inculpatului, remise spre administrare la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA.

Sentință Stati by Ziarul de Gardă

În aprilie 2023, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență vădită între proprietatea dobândită şi veniturile obținute de către fostul deputat transfug Sergiu Stati, în perioada 2015 – 2016, în valoare de peste 2 milioane de lei. ZdG a scris anterior că Stati s-a făcut remarcat printr-o declarație, făcută după ce părăsise PCRM, când a afirmat că salariul de deputat ajunge doar pentru „a supraviețui”.

Sergiu Stati a intrat în Parlament, în 2005, pe listele PCRM. După ce a părăsit formațiunea, în 2016 și-a luat un apartament de 105,8 metri pătrați, care l-a costat peste 555 de mii de lei. Blocul în care se află apartamentul lui Stati este situat la hotarul orășelului Durlești cu municipiul Chișinău, scria Ziarul Național, care preciza că locuința are două etaje.

El mai deținea un apartament de 50 de metri pătrați, achiziționat în 1998, în valoare de 276 de mii de lei, potrivit ultimei sale declarații de avere, depusă în martie 2019. Tot pe durata mandatului de deputat, în 2018, Sergiu Stati și-a cumpărat în leasing o Skoda Octavia pentru care a achitat puțin peste 14 mii de euro.

În anii 2006-2008, a fost ambasador al R. Moldova în Ucraina, iar în perioada mai-noiembrie 2009 – ambasador în Turcia.

ZdG a relatat anterior despre averea celor 13 deputați, inclusiv Sergiu Stati care au părăsit, în 2015, Partidul Comuniștilor din R. Moldova, iar ulterior au aderat la Partidul Democrat. Aceștia au fost cercetați penal pentru îmbogățire ilicită, dar dosarul a fost clasat la sfârșit de ianuarie 2023.