Fondurile Irinei Vlah și ale altor persoane sancționate internațional, blocate oficial de Serviciul Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a emis primele decizii de blocare a fondurilor și resurselor economice pentru fosta bașcană a UTA Găgăuzia, Irina Vlah, dar și propagandiștii Veaceslav Valico, Dmitri Buimistru, alături de alte nume incluse pe lista Consiliului Interinstituțional de Supervizare, transmite MOLDPRES.

Documentele oficiale, semnate de directoarea SFS, Olga Golban, prevăd suspendarea accesului la conturi bancare, bunuri imobile și alte resurse.

În cazul lui Veaceslav Valico, decizia stipulează: „Se dispune blocarea fondurilor/resurselor economice ale cet. Veaceslav Valico, după cum urmează: contul bancar nr. (…) USD și contul bancar nr. (…) MDL. Prezenta decizie se remite pentru executare băncii comerciale și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu depersonalizarea datelor”.

Măsuri similare au fost dispuse și în cazul Irinei Vlah, unde mai multe conturi deschise la bănci comerciale din țară au fost blocate, iar decizia este transmisă către Banca Națională, Serviciul de Informații și Securitate și instituțiile de supraveghere financiară.

Deciziile de blocare pot fi contestate la SFS în termen de 30 de zile, însă până la soluționarea eventualelor plângeri acestea rămân executorii.

Numele persoanelor adăugat pe lista de sancțiuni ale Canadei:

Evghenia Guțul

Mihail Vlah

Irina Vlah

Iurii Cuznetov

Ilia Uzun

Victor Petrov

Nelli Parutenco

Natalia Parasca

Dumitru Chitoroagă

Dmitri Buimistru

Alexei Lungu

Veaceslav Valico

Victoria Furtună

Irina Lozovan

Alexandr Nesterovschi

Chiril Guzun

Entitățile adăugate la listă sunt următoarele:

Blocul politic Victoria/Pobeda

Asociația publică — Asociația persoanelor cu epoleți „Scutul Poporului”

Conform unui comunicat de presă, reglementările privind măsurile economice speciale impun persoanelor incluse pe listă „o interdicție de tranzacționare (de fapt, o înghețare a activelor), interzicând persoanelor din Canada și canadienilor din afara Canadei să tranzacționeze orice proprietate a acestor persoane și entități sau să le furnizeze servicii financiare sau conexe. Persoanele și entitățile incluse în anexa la reglementări sunt, de asemenea, considerate inadmisibile în Canada în temeiul Legii privind imigrația și protecția refugiaților”.

Prima rundă de sancțiuni aplicate de Canada a fost anunțată la 1 iunie 2023. Aceasta a urmat angajamentului asumat de Canada în mai 2023 de a „submina capacitatea Rusiei de a continua invazia nejustificată a Ucrainei prin teritoriul Moldovei, de a contracara eforturile de destabilizare ale Rusiei în regiune și de a sprijini guvernul ales democratic al Moldovei”.

În iunie 2023, autoritățile din Canada au anunțat sancțiuni împotriva a șapte persoane și a unei entități din R. Moldova pentru acțiuni de destabilizare a țării. Sancțiunile vizau oligarhi și parlamentari care au legături cu Federația Rusă.

Din 2014, Canada a impus sancțiuni asupra a peste 3 300 de persoane și entități din Rusia, Belarus, Ucraina și R. Moldova care sunt complice la încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.