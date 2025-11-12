FMI explică de ce nu a debursat ultima transă din programul încheiat cu R. Moldova în valoare de circa 170 de milioane de dolari

Fondul Monetar Internațional (FMI) a explicat că nu a debursat ultima transă din programul încheiat cu R. Moldova din motivul că „implementarea angajamentelor fiscale și de guvernanță rămase a fost întârziată”, scrie Mold-Street.

R. Moldova nu a primit ultima tranșă de circa 170 de milioane de dolari de la FMI, în rezultat, Guvernul a votat o rectificare a bugetului pentru anul 2025.

„În decembrie 2024, Consiliul Executiv al FMI a finalizat a șasea evaluare în cadrul acordurilor privind Facilitatea de Credit Extins (ECF) și Facilitatea de Finanțare Extinsă (EFF), precum și a doua evaluare în cadrul Facilității de Reziliență și Sustenabilitate (RSF) cu R. Moldova, permițând o debursare de aproximativ 162,6 milioane de dolari. Ambele acorduri cu FMI au expirat în octombrie 2025, deoarece implementarea angajamentelor fiscale și de guvernanță rămase a fost întârziată. FMI își menține angajamentul de a sprijini Moldova, inclusiv prin valorificarea sinergiilor cu Planul de Aderare la UE și de Creștere”, a scris reprezentantul rezident al FMI în R. Moldova.

Anterior, Mold-Street a scris că R. Moldova nu a primit ultima tranșă de circa 170 de milioane de dolari de la FMI.

În luna decembrie, în Republica Moldova ar urma să vină o nouă misiune de evaluare a Fondului Monetar Internațional (FMI), pentru a discuta despre planurile de cooperare. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

Ministrul a subliniat că, în anul 2025, nu au fost misiuni de evaluare ale FMI, iar ca rezultat nu a fost debursată o tranșă de finanțare în valoare de circa 2,9 miliarde de lei. Astfel, a fost înregistrată o reducere în bugetul de stat din costul deservirii datoriei, lucru care a fost stipulat în proiectul rectificării bugetare, aprobat de Guvern. În plus, autoritățile s-au asigurat că în 2025 au existat suficiente surse de finanțare, la condiții avantajoase.

„În 2025, nu au mai fost misiuni de evaluare ale FMI. Tranșa respectivă nu s-a debursat, dar în același timp a fost un an în care am avut surse de finanțare suficiente. Dacă o să observați și în rectificarea bugetului avem o reducere de 300 de milioane în costul deservirii datoriei. Prin urmare, nu a constituit o problemă. În același timp, avem discuții prealabile cu FMI, urmează să vină o misiune în decembrie pentru ca să discutăm planurile și potențiala cooperare”, a declarat Andrian Gavriliță, după ședința de astăzi, 12 noiembrie, a Guvernului.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, pentru anul 2025, au fost planificate și nedebursate 2,9 miliarde de lei, dintre care 44,6 milioane DST (Drepturi Speciale de Tragere) pentru Programul EFF (Mecanismul de Finanțare Extinsă) și ECF (Mecanismul Extins de Creditare), și 75,5 milioane DST pentru RSF (Mecanismul de finanțare pentru reziliență și durabilitate), echivalentul a 1,1 miliarde de lei și respectiv, 1,8 miliarde de lei la cursul estimat de MDED din martie.