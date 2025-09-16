FMF a numit un nou selecționer al echipei naționale de fotbal. Detalii din cariera lui Lilian Popescu

Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal (FMF) a aprobat, astăzi, 16 septembrie, cu unanimitate de voturi, numirea antrenorului Lilian Popescu în postura de selecţioner al echipei Naţionale a Moldovei. Anunțul vine după ce pe 11 septembrie fostul selecționer al echipei naționale de fotbal, Serghei Cleșcenco și-a dat demisia după înfrângerea împotriva Norvegiei cu scorul de 11-1.

Lilian Popescu s-a născut la 15 noiembrie 1973, în satul Fălești Noi, raionul Fălești. A debutat în fotbalul mare la formația Cristalul Fălești. A jucat ulterior la echipele FC Agro Chișinău, Nistru Otaci, Sheriff Tiraspol, Olimpia Bălți și Ekibastuzeț din Kazahstan. A câștigat de 2 ori Cupa Moldovei. Are la activ 6 prezențe pentru echipa Națională a Moldovei.

Popescu a fost desemnat de 4 ori cel mai bun antrenor moldovean al anului în Ancheta FMF: în 2014, 2018, 2020 și 2022.

A antrenat echipele Olimpia Bălți, Nistru Otaci, FC Costuleni, Veris, FC Tiraspol, Sheriff, Petrocub, FC Zimbru, iar în prezent este manager sportiv la FC Petrocub.

Cu Petrocub a câștigat Cupa Moldovei în 2020 și a dus echipa din Hâncești câțiva ani la rând în cupele europene.

Din 2025, deține funcția de antrenor al selecționatei U19 a Moldovei, cu care a câștigat Turneul Internațional

„Pentru mine, personal, este o mare onoare și, totodată, o mare responsabilitate să preiau timona Echipei Naționale. Știu că Naționala traversează o perioadă dificilă, însă sunt convins că doar împreună – prin disciplină, dăruire maximă și efort comun – putem schimba lucrurile spre bine. Vin cu ambiție și responsabilitate pentru a forma o echipă unită și competitivă, care să reprezinte cu mândrie R. Moldova. Cred cu tărie că doar prin muncă, disciplină și responsabilitate putem clădi un adevărat orgoliu național și aduce schimbările care să aducă bucurie suporterilor noștri”, a declarat Lilian Popescu.

FMF scrie că naționala Moldovei a mai fost pregătită până acum de 15 antrenori, inclusiv 7 tehnicieni străini: Ion Caras, Evgheni Piunovschi, Alexandru Mațiura, Alexandru Spiridon, Anatol Teslev, Alexandru Curteian, Igor Dobrovolski, Serghei Cleșcenco (toți, Moldova), Ivan Danilianț (Austria), Viktor Pasulko (Germania), Gabi Balint (România), Ștefan Stoica (România), Semen Altman (Ucraina), Engin Firat (Germania) și Roberto Bordin (Italia).

Debutul lui Lilian Popescu va avea loc pe 9 octombrie contra selecționatei din România într-un meci amical, programat să se dispute în deplasare, pe Arena Națională din București.