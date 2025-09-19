Fiul minor al liderului cecen, Ramzan Kadîrov, a fost pus în funcția să supravegheze colectarea impozitelor. Aceasta este a cincea funcție publică a tânărului în Cecenia

Fiul în vârstă de 17 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, Adam Kadîrov, a primit o nouă funcție publică. Acum el va supraveghea colectarea impozitelor pe proprietate de către organizațiile municipale din Republica Cecenă, scrie The Moscow Times.

Aceasta este a cincea funcție a adolescentului în Cecenia. Pe lângă supravegherea impozitelor, Adam Kadîrov este trecut ca șeful serviciului personal de securitate al lui Ramzan Kadîrov, secretar al Consiliului de Securitate Cecen și supraveghetor al Universității Forțelor Speciale din Gudermes, precum și a două batalioane cecene. De asemenea, acesta coordonează colectarea ajutorului umanitar pentru Fâșia Gaza și oferă sprijin Ministerului Afacerilor Interne al republicii.

Adam Kadîrov a devenit cunoscut publicului larg în toamna anului 2023, când l-a bătut pe locuitorul din Volgograd, Nikita Zhuravel, acuzat că a ars Coranul, într-un centru de detenție preventivă. Însuși Ramzan Kadîrov a postat o înregistrare video cu bătaia, declarând că este „mândru” de acțiunile fiului său. În ciuda protestelor publice și a crimei, adolescentul nu a fost acuzat penal. În loc de pedeapsă, la câteva zile după incident, i s-a acordat titlul de Erou al Ceceniei.

Sursa citată scrie că de atunci, Adam Kadîrov a fost decorat aproape lunar – nu numai în republică, ci și în alte regiuni. El a fost decorat cu cele mai înalte ordine ale Tatarstanului, Kabardino-Balkariei și Karachai-Cerkesiei, precum și cu medalii religioase și „federale”.