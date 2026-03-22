Iranul a lansat un atac în apropierea unui sit nuclear israelian, utilizând pentru prima dată rachete cu rază lungă de acțiune

Oficialii israelieni au declarat sâmbătă, 21 martie, că forțele iraniene au lansat pentru prima dată rachete cu rază lungă de acțiune, extinzând riscul de atacuri dincolo de Orientul Mijlociu, chiar dacă un atac iranian a rănit zeci de persoane nu departe de situl nuclear al Israelului, potrivit Reuters.

Iranul a lansat două rachete balistice cu rază lungă de acțiune de 4000 de kilometri asupra bazei militare americano-britanice Diego Garcia din Oceanul Indian, a declarat șeful armatei israeliene, Eyal Zamir.

Armata israeliană a declarat că este „prima dată” când Iranul a folosit rachete cu rază lungă de acțiune în conflict, marcând prima sa extindere dincolo de Orientul Mijlociu de când Statele Unite și Israelul au început să atace Iranul pe 28 februarie.

„Aceste rachete nu sunt destinate să lovească Israelul. Raza lor de acțiune ajunge în capitalele europene – Berlin, Paris și Roma se află toate în raza de acțiune directă”, a declarat Zamir într-un comunicat.

Sâmbătă seara, 21 martie, rachete iraniene au lovit orașele Dimona și Arad din sudul Israelului, rănind zeci de persoane, inclusiv copii, în atacuri separate. Gărzile Revoluționare iraniene au declarat într-un comunicat duminică dimineață, 22 martie, că au vizat „instalații militare” și centre de securitate din sudul Israelului.

O sursă din cadrul Ministerului Apărării din Marea Britanie a declarat că atacul a avut loc înainte ca guvernul să acorde pe 20 martie autorizație specifică SUA pentru a utiliza baze militare britanice pentru a efectua atacuri asupra siturilor de rachete iraniene.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, a declarat într-o postare pe X că apărarea aeriană a țării funcționa, dar nu a interceptat atacurile.

„Vom investiga incidentul și vom învăța din el”, a spus el.

Reactorul nuclear secret al Israelului se află la aproximativ 13 kilometri sud-est de Dimona. Ambele orașe se află în apropierea mai multor situri militare, inclusiv baza aeriană Nevatim, una dintre cele mai mari din țară.

„Aceasta a fost o seară foarte dificilă în lupta pentru viitorul nostru. Suntem hotărâți să continuăm să ne atacăm inamicii pe toate fronturile”, a declarat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu într-un comunicat emis de biroul său în urma atacului asupra Aradului.

Peste 2000 de persoane au fost ucise în Iran de când SUA și Israelul și-au început atacurile. În Israel, 15 persoane au fost ucise în atacuri iraniene de la începutul războiului.