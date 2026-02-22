Fina de 21 de ani a lui Vladimir Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de euro

Daria Marchenko, fiica fostului deputat ucrainean Viktor Medvedciuk și fina lui Vladimir Putin, a devenit, începând cu 13 februarie, director general al companiilor Rad-Ev și Almirida Investments, conform datelor kontur.focus, anunță publicația rusă independentă Verstka Media, potrivit Libertatea.

La sfârșitul anului 2024, aceste firme funcționau pe pierdere: Rad-Ev a înregistrat pierderi de 780.000 de euro pe parcursul anului, iar Almirida Investments, de 1,75 milioane de euro.



Firmele conduse de Daria Marchenko dețin active ale familiei lui Viktor Medvedciuk

Pierderile companiilor se explică, cel mai probabil, prin faptul că ele nu desfășoară activitate comercială efectivă, ci doar gestionează activele familiei Medvedciuk: în sursele publice nu există informații despre activitatea operațională, iar fiecare firmă are angajat doar câte o persoană.

În același timp, Rad-Ev deține, cel puțin din 2024, vila lui Medvedciuk de pe coasta de sud a Crimeei. Firma a fost înființată în 2021 de Vladimir Efimov, fost ofițer al poliției din Moscova. În 2007, acesta s-a retras cu gradul de colonel din funcția de adjunct al șefului Direcției pentru securitate economică și combaterea corupției (UBEP) din cadrul MAI Moscova. În prezent, el conduce Consiliul Veteranilor UBEP.

La rândul său, Almirida Investments, până în februarie 2025, a fost deținută de compania de administrare NRK-Capital. Fondatorul acesteia, Alexei Inkin, este mult mai apropiat de Medvedciuk.



Inkin a fost top-manager al grupului de companii Region, al miliardarului Serghei Sudarikov, un miliardar apropiat de familia Medvedciuk. Tot el se prezenta ca proprietar al iahtului Royal Romance al lui Medvedciuk, reținut în Croația după ce a început războiul Rusia-Ucraina, în 2022.



Recent, atât Rad-Ev, cât și Almirida Investments au ajuns sub controlul Renaissance JSC, companie deținută de soția lui Medvedciuk, Oksana Marchenko. Tot prin această firmă, în 2023, a fost înregistrat noul iaht al finului lui Putin.

Cine este Daria Marchenko, fina lui Vladimir Putin

Daria Marchenko are 21 de ani. În 2004, Vladimir Putin a devenit nașul ei, iar soția lui Dmitri Medvedev, Svetlana, nașa. Din 2021, fiica lui Medvedciuk locuiește la Moscova, scrie Meduza.

În același an, ea s-a înscris la programul de licență al Școlii Superioare de Economie, specializarea „Managementul afacerilor”. În documentele publice ale universității figura atunci cu numele de familie al tatălui.

Potrivit publicației Vyorstka, în 2025, Marchenko a absolvit universitatea, redactând lucrarea de diplomă despre Banca de Credit din Moscova. Beneficiarul băncii este același miliardar Serghei Sudarikov, apropiat de Medvedciuk. În diplomă, Daria Marchenko, fina lui Vladimir Putin, apare cu numele mamei.

După absolvire, ea a manifestat interes pentru un program de masterat în cadrul HSE, „Managementul afacerilor B2C: tehnologie și inovație”, lăsând mai multe mesaje în chatul programului în vara lui 2025.



Începând cu acest an, HSE nu mai publică listele complete cu numele studenților, ci doar inițialele numelui și patronimicului (indicator care arată cine este tatăl unei persoane). Conform listei actuale, în programul „Management Afacerilor B2C” figurează „M***o D. V.”, ocupând locul 43 din 46, cu media 4,25.



În toamna lui 2024, Marchenko a fost observată la cursurile Academiei de Arte Teatrale Part Academy. În februarie 2025, a mai lăsat câteva mesaje în chatul candidaților la facultățile de teatru din Moscova și Sankt Petersburg, interesându-se de cursuri la distanță la GITIS (Institutul Rus de Arte Teatrale). În prezent însă, numele ei nu mai apare în listele studenților universității.

Cel puțin 5 companii ruse, legate de Viktor Medvedciuk

După cum relata anterior Vertska, cel puțin cinci companii rusești sunt legate de finul lui Putin, politicianul ucrainean Viktor Medvedchuk. Este vorba despre brokerul de combustibil ATI, TradeProject (rețele de benzinării în regiunile Tiumen, Kurgan și Lipev), NZNK Trade (exploatare petrolieră) și două societăți pe acțiuni, GC Market și Renaissance.

Totodată, Medvedciuk și-a cumpărat un nou iaht rapid, Pershing 9X, aproape 10 milioane de euro, de la producătorul italian Ferretti Group, denumit „vânător” de către fabricant.



