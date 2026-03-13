Filmări în PMAN în weekend: accesul, permis doar pentru echipa de filmare. Detalii de la Primărie

Începând cu ziua de sâmbătă, 14 martie, ora 16:00, și până duminică, 15 martie, ora 01:30, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va avea loc o întrunire sub formă de filmări cinematografice. Primăria capitalei subliniază că accesul va fi permis exclusiv al echipei de filmare și a vehiculelor tehnice.

„În perioada filmărilor, pe locația enunțată va fi permis accesul exclusiv al echipei de filmare și a vehiculelor tehnice. Totodată, va fi delimitat temporar perimetrul scenei și a zonei filmărilor, fără perturbarea traficului pietonal sau rutier”, precizează municipalitatea.

Organizatorul filmărilor este VEVERITA PRODUCTION SRL, pentru realizarea unor secvențe de cinema, în cadrul producției „Chișinău, my love”, regie Mihai Țarină. Scopul activității constă în realizarea secvențelor cinematografice, fără caracter de manifestație publică sau revendicativă.

„În timpul activității este prevăzută o tragere de foc de artificii, strict pentru necesitățile cinematografice ale filmării, în condiții de siguranță și sub supravegherea personalului responsabil”, menționează Primăria.

La întrunire vor participa peste 250 de persoane.