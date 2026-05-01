Fără colet de 9 mai pentru Evghenia Guțul. Ambasada Rusiei acuză „motive politice”. ANP: „Refuzul este de natură procedurală”

Ambasada Federației Ruse la Chișinău acuză că nu a putut să-i transmită un colet Evgheniei Guțul, aflată Penitenciarul numărul 13 din capitală, după ce a fost condamnată la 7 ani de închisoare în prima instanță, pentru finanțarea ilegală a fostului Partid Șor.

Într-un mesaj publicat pe canalul de Telegram al ambasadei ruse se menționează în pachet erau produse alimentare, literatură și un mesaj de 9 mai din partea ambasadorului agreat Oleg Ozerov. Ambasada acuză administrația penitenciarului de obstacole administrative pe „motive politice”.

Administrația Națională a Penitenciarelor respinge acuzațiile legate de „motivele politice” pentru care nu a fost permisă transmiterea coletului pentru Evghenia Guțul. Potrivit ANP, Guțul a primit deja un colet și nu poate primi încă unul, după cum se arată într-un răspuns al instituției pentru PRO TV. Dreptul la colete este condiționat de existența unei măsuri de stimulare aplicate în prealabilă, măsură de care Guțul nu ar beneficia în prezent, a mai precizat ANP.

„Refuzul este exclusiv de natură procedurală și se aplică în mod egal tuturor persoanelor condamnate”, a mai precizat ANP.

La mijlocul lunii aprilie 2026, Oleg Ozerov a solicitat o întrevedere cu Evghenia Guțul în penitenciar, dar solicitarea a fost respinsă pe motiv că „nu se încadrează în prevederile de asistență consulară”, după cum a precizat atunci Alexandru Adam, directorul ANP.

Evghenia Guțul a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan. Sentința a fost pronunțată pe 5 august 2025 de magistratat judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Ana Cucerescu.

Dosarul Evgheniei Guțul este examinat în prezent la Curtea de Apel Centru. CA Centru va pronunța pe 28 mai 2026 decizia asupra recursului depus de fosta bașcană a Găgăuziei, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, fostă angajată a Partidului Șor, ambele condamnate în primă instanță. Pledoariile s-au încheiat joi, 19 martie, când inculpatele au avut și ultimul cuvânt, pledând nevinovate. Evghenia Guțul a respins acuzațiile și a susținut că nu a comis fapte ilegale. La fel, ex-bașcana a spus că în perioada incriminată deținea o funcție fără putere de decizie în partid. Ea a sugerat că sentința primei instanțe ar fi una politică.