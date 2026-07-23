Familii lăsate fără vacanțe și fără bani: O administratoare a unei companii turistice, reținută pentru escrocherie

Mai multe familii au fost prejudiciate cu aproximativ un milion de lei de reprezentanții unei companii de turism. Astfel, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat joi, 23 iulie, că investighează o serie de escrocherii.

Potrivit anchetei, victimele s-au adresat la poliție, sesizând că ar fi fost induse în eroare de reprezentanții unei companii de turism.

„Acestea ar fi procurat foi turistice pentru a pleca la odihnă, însă ulterior nu ar fi beneficiat de serviciile turistice achitate”, a precizar IGP.

În cadrul investigațiilor, fondatoarea și administratoarea companiei, cu vârsta de 25 de ani, a fost reținută pentru 72 de ore, fiind cercetată penal pentru escrocherie.

Inspectoratul a menționat că pe caz a fost inițiată o cauză penală. Conform legislației, persoana culpabilă de o asemenea infracțiune riscă închisoare de la 4 la 8 ani.