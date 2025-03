VIDEO Unitatea militară care a dezbinat societatea: investiții de 500 de milioane, speculații și licitații 

„Bază NATO” sau obiectiv care „nu corespunde intereselor naționale” – sunt două dintre calificativele care i-au fost atribuite taberei militare ce se construiește în apropierea comunei Băcioi din mun. Chișinău. Pentru lucrări, care au început în 2022 cu elaborarea unui studiu de fezabilitate, au fost deja alocate circa 500 de milioane de lei din bugetul de stat și acestea ar urma să fie finalizate în 2027.

ZdG a discutat cu ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, despre speculațiile din jurul construcției unității militare și a analizat licitațiile în urma cărora s-au semnat cele mai bănoase contracte, dar și firmele implicate în proiect.

„Deja o construiesc? Bine, înseamnă că primele victime o să fie aici”

Construcția unei baze militare moderne în apropierea comunei Băcioi, mun. Chișinău, care ar urma să fie finalizată în 2027, a provocat discuții aprinse în spațiul public. În ultimii ani, mai mulți politicieni și activiști cu viziuni pro-ruse au acuzat că baza militară ar urma să găzduiască „laboratoare biochimice ale NATO” sau că ea ar încălca principiul neutralității țării consfințit în Constituție și nu ar corespunde intereselor naționale.

Câteva dintre aceste narațiuni au fost preluate și de unii localnici din apropierea viitoarei baze militare. Un bărbat vorbitor de limbă rusă s-a arătat categoric împotriva construcției. „Deja o construiesc? Bine, înseamnă că primele victime o să fie aici. În caz de un conflict armat, evident că o să lovească localitățile din zonă. Nu mai avem unde să dăm banii, doar pe această bază militară. Eu consider că, în general, acești soldați n-ar trebui să se ocupe cu militarizarea, pentru că suntem o țară neutră după lege. Pentru ce aceste noi deplasări, noi baze, pentru ce? Cine are nevoie de asta?” se întreabă bărbatul.

Locuitor al comunei Băcioi/ Foto: ZdG

Oamenii din comuna Băcioi, cea mai apropiată localitate de viitoarea tabără militară, au păreri împărțite despre necesitatea unității militare. „Dacă e pentru beneficiile țării noastre, de ce nu? Consider că e benefic. Oamenii din localitate au păreri diferite, împărțite, depinde care și de unde se informează”, ne-a explicat o femeie din Băcioi. „Eu cred că, în general, armele trebuie de desființat de pe fața pământului. Eu consider că de asta nu-i nevoie. Adică, cum hotărăște conducerea țării. Poate este nevoie de reconstruit pentru apărarea Moldovei. Asta ei hotărăsc”, a menționat, nesigur, un alt localnic. „Clar lucru că trebuie, dar chiar aproape de sat, aici? Nu știu, cam nu prea am închipuire că o să fie bine. O să fie multă tehnică acolo și prin sat să treacă, tot nu-i bun”, ne-a zis un alt locuitor al comunei Băcioi.

„Nu s-a construit infrastructură militară de când suntem stat independent”

Construcția bazei militare din apropierea comunei Băcioi, municipiul Chișinău a demarat în 2022 cu elaborarea studiului de fezabilitate. Într-un interviu pentru ZdG, Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării, a combătut falsurile din jurul construcției acestui obiectiv și a oferit mai multe detalii despre mersul lucrărilor.

„Acest studiu (de fezabilitate, n.r.), într-adevăr, a fost efectuat cu partenerii noștri din România și Statele Unite dintr-un simplu considerent, fiindcă în R. Moldova nu sunt instituții care au așa experiență, nu s-a construit infrastructură militară de când suntem stat independent. Studiul a fost gratis și a fost efectuat în baza acordurilor de parteneriate bilaterale. Acest studiu de fezabilitate ne-a arătat că ceea ce aveam noi la moment nu era suficient pentru a asigura condițiile necesare”, menționează Nosatîi.

Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării/ Foto ZdG

Oficialul a evitat să spună care este suprafața totală pe care o va avea unitatea militară, dar a specificat că ea depășește suprafața de 26,3 ha a terenurilor transmise cu destinație specială de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și de la Ministerul Educației și Cercetării în gestiunea Ministerului Apărării (MA) printr-o hotărâre de Guvern în anul 2024.

„Terenul este mai mare, fiindcă a fost luată ca bază unitatea militară, cum o numim noi, «136», rămasă din perioada Uniunii Sovietice și terenurile adiacente au fost formate într-un singur lot. Și acum este un bun al statului care este dat în gestiunea Ministerului Apărării cu destinație de infrastructură militară”, a explicat ministrul.

Conform datelor ZdG, suprafața totală a unității militare Băcioi va ajunge la circa 57 ha. Unitatea se află între orașul Chișinău și comuna Băcioi, în apropiere de Aeroportul Internațional Chișinău.

Cum au fost obținute terenurile

În 2024, Guvernul a emis o hotărâre prin care a transmis către MA două terenuri publice cu o suprafață totală de 26,3 ha. Un teren cu suprafața de 7,6 ha a fost transmis din gestiunea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (aflat în folosința Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante). Al doilea teren, cu suprafața de 18,7 ha, a fost transmis din gestiunea Ministerului Educației și Cercetării (aflat în folosința Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor).

Unitatea militară Băcioi/ Foto: Satelit

La fel, prin această hotărâre, a fost schimbată, cu avizul Consiliului local al comunei Băcioi, categoria destinației terenurilor, acestea fiind trecute din categoria de terenuri cu destinație agricolă în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și altor destinații speciale, „în scopul dezvoltării infrastructurii Armatei Naționale”.



„Unitatea militară are toate edificiile necesare pentru activitatea autonomă, este ca un orășel militar”

Anatolie Nosatîi a relatat pentru ZdG că unitatea militară va dispune de un spectru larg de obiecte de infrastructură pentru necesitățile personalului militar. La fel, ministrul a specificat că până în anul 2024, în lucrări au fost investite 300 de milioane de lei, iar pentru 2025 sunt planificate cheltuieli de peste 200 de milioane de lei, banii provenind din bugetul național.

Șantierul unității militare Băcioi/ Foto: ZdG

„Unitatea militară are toate edificiile necesare pentru activitatea autonomă, este ca un orășel militar. Sunt diferite zone: de locuit, cum ar fi cazarmele militare, zone de instruire, cum ar fi centrul de instruire, mini-poligoane, mini-tiruri, alte activități care ar permite militarilor acolo să-și desfășoare activitatea de instruire militară. O atenție deosebită se acordă pentru terenurile destinate pentru pregătirea fizică. Totul se află alături, pentru activitatea cotidiană și transferul într-un mod organizat de la activitatea cotidiană la diferite scenarii, în scopul asigurării apărării statului sau a veni în ajutorul cetățenilor, așa cum facem noi de multe ori în caz de calamități și alte necesități”, a punctat ministrul.

„Unele unități au fost create în perioada armatei țariste sau în perioada interbelică”

Necesitatea construirii unității militare de lângă Băcioi a apărut din analizele efectuate de minister împreună cu specialiști din Statele Unite ale Americii și din România, explică oficialul.

„Efectuând o analiză a stării lucrurilor în domeniul infrastructurii militare, am observat că majoritatea unităților militare sunt dislocate în zone puternic urbanizate. Anterior, când au fost proiectate aceste unități, ele se aflau la periferia orașelor. Pe parcursul timpului, orașele s-au extins și, cu regret, nu s-a ținut cont de dislocarea unităților militare și s-au creat unele condiții neavantajoase pentru a continua dislocarea acestora. Plus, pe parcursul anilor, infrastructura s-a învechit. Nu s-au alocat resursele necesare pentru a o menține într-o stare bună de funcționare. Unele dintre aceste unități sunt istorice, care au fost create în perioada armatei țariste sau în perioada interbelică, ceea ce face ca să aibă o vechime de mai mult de 100 de ani. Respectiv, lipsa de investiții a dus la degradarea edificiilor, iar reconstrucția acestora ar costa cam tot atât cât a investi în ceva nou”, a precizat ministrul Nosatîi.

Una din cele două cazarme care se construiect pe teritoriul unității/ Foto: ZdG

El susține că a fost aleasă această locație pentru unitatea militară nouă, pentru că unitățile aflate în capitală nu permit deplasarea eficientă a unităților de transport și a coloanelor militare, creându-se ambuteiaje sau restricții de circulație.

Conform ministrului, de calitatea lucrărilor sunt responsabili specialiștii MA, împreună cu reprezentanții întreprinderii de stat „Urban Proiect”, cei care au proiectat edificiile.

Cine a câștigat cele mai mari contracte

Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a MA este instituția care gestionează procesul de construcție a unității militare, iar în ultimii ani a organizat peste 20 de licitații pentru identificarea firmelor care să execute lucrările. ZdG a identificat cele mai bănoase contracte atribuite și firmele care le-au obținut.

Conform informațiilor de pe platformele de achiziții publice, cel mai mare contract atribuit până în martie 2025, în valoare de 88 de milioane de lei, a fost semnat cu întreprinderea „DAS CONINST” SRL. Compania reprezintă o filială a firmei din România „DAS” SRL, ce activează în domeniul lucrărilor de instalații sanitare. Este fondată de afaceristul ieșean Gheorghe Avram, care apare inclusiv în top 300 cei mai bogați români.

Filiala din R. Moldova a fost fondată în 2012 și este amplasată într-un apartament din capitală înregistrat pe numele lui Victor Mureșanu, firma având în 2023 pierderi de circa 11 milioane de lei, conform informațiilor publice, în condițiile unui venit din vânzări de circa 43 de milioane de lei. În România, în 2023, „DAS” SRL a raportat o cifră de afaceri de circa 200 de milioane de lei românești (aproape 800 de milioane de lei moldovenești). Conform contractului, firma construiește două cazărmi militare, finalizarea lucrărilor fiind preconizată pentru luna decembrie 2025.

Muncitorii de pe șantierul unității/ Foto: ZdG

În cadrul procedurii de licitație au participat 11 agenți economici, iar 4 oferte au avut o valoare mai mică decât cea depusă de firma „DAS” SRL. Licitația a fost câștigată inițial de o altă companie – „Verilarproiect” SRL. DAS însă a contestat rezultatele tenderului, făcând referire la o decizie a Consiliului Concurenței din decembrie 2023 prin care se constata că firma ar fi participat cu oferte trucate în cadrul a nouă proceduri de achiziții publice în perioada 2019-2020. Atunci, Consiliul Concurenței a decis să-i aplice agentului economic „Verilarproiect” SRL o amendă de 1,944 milioane de lei, sumă ce constituie 3,6% din cifra totală de afaceri a întreprinderii pentru anul 2022.

Deși în iulie 2024 Curtea de Apel Chișinău a emis o decizie prin care a admis recursul declarat de către „Verilarproiect” SRL și a adoptat o nouă încheiere prin care a suspendat „executarea deciziei Plenului Consiliului Concurenței până la soluționarea cauzei în fond”, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a decis că „nu va reține argumentele Verilarproiect SRL, care a invocat faptul că «până nu s-a pronunțat decizia judecătorească definitivă, nimeni, inclusiv contestatorul SRL DAS, nu are dreptul să ne acuze de ceva»” și a admis contestația depusă de firma „DAS”, care a fost ulterior desemnată câștigătoarea licitației.

Un alt contract de circa 83,6 milioane de lei a fost semnat cu Societatea Comercială „Prestigiu AZ” în cadrul licitației pentru „lucrări de construcție a două obiecte de infrastructură militară”. Obiectele militare care se construiesc sunt „Statul Major” și un „pavilion săli specializate”, ambele urmând să fie finalizate în noiembrie 2025.

Firma câștigătoare este fondată și administrată de Sergiu Ciobanu. Agentul economic a prezentat informații despre asocierea cu o altă firmă, „Estate Invest Company” SRL, afiliată lui Iurie Dîrda, om de afaceri, fost deputat și consilier municipal.

Scrisoare de recomandare de la angajatul firmei câștigătoare

„Megatek Grup” este unul dintre agenții economici care au câștigat mai multe licitații publice în cadrul proiectului de reconstrucție a unității militare Băcioi. Conform datelor publice, firma este administrată de Ion Cucu, iar fondator este un alt agent economic – „Mobiclass” SRL, companie administrată de Aureliu Cazac, care deține și 25% din firmă, iar celelalte 75% sunt ale firmei „Market plast” SRL, fondată de Tatiana Cobîlaș.

În cadrul licitației privind lucrările de construcție a două obiecte de infrastructură militară, Megatek Grup a câștigat cu o ofertă de circa 36,7 milioane de lei.

În documentele atașate de „Megatek Grup” SRL sunt indicați și alți trei agenți economici: „Mobiclass” SRL, „Lorinela Grup” și „Danstar Evolution” SRL. Ulterior, în actul privind asocierea întreprinderilor, s-a indicat că „Lorinela Grup” SRL „s-a retras din cadrul asocierii, din motiv că, între timp, a contractat alte proiecte și nu mai are capacitatea de a participa”.

Conform documentelor publicate de către Megatek Grup, una din scrisorile de recomandare prezentate în lista de documente a fost semnată de angajatul acesteia, Nicolae Buzila, care în lista angajaților „Megatek Grup” SRL ocupă funcția de jurist. În același timp, Buzila este și administratorul firmei „Market Plast” SRL, care a trimis scrisoarea de recomandare și care este fondată de Tatiana Cobîlaș, beneficiara finală a Megatek Grup.



Construcția Statului Major amplasat în unitate/ Foto: ZdG

„Calitatea lucrărilor și eficiența utilizării banilor publici nu pot fi garantate”

Portalul revizia.md, specializat în monitorizarea achizițiilor publice, scria în vara anului 2024, cu referire la aceste licitații organizate în cadrul procedurilor de achiziții publice a lucrărilor de la unitatea militară Băcioi, că „autoritatea contractantă nu a asigurat în măsură suficientă respectarea principiilor prevăzute din legea privind achizițiile publice, printre care utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante, transparența achizițiilor publice și asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice.”

În articol se menționa că „maniera de a achiziționa aceste lucrări a avut drept efect contractarea unor agenți economici fără experiență de executare a acestor tipuri de lucrări, care ar putea să nu cunoască anumite subtilități de executare a unor lucrări de această natură. Astfel, calitatea lucrărilor care urmează a fi executate, respectiv, eficiența utilizării banilor publici, nu pot fi garantate.”

„Până la moment, nu avem niciun caz care ar indica corupție sau favoritism, sau alte ilegalități la acest subiect”

„Până la moment, nu avem niciun caz care ar indica corupție sau favoritism, sau alte ilegalități la acest subiect”, afirmă Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării, cu referire la licitațiile organizate pentru construcția taberei militare. „Țin la control prin instituțiile pe care le am pentru verificarea corectitudinii desfășurării activităților. Suplimentar, rog colegii și din alte instituții să se implice în verificarea acestor activități, fiindcă, așa cum am menționat, se vorbește despre banii publici. Într-adevăr, unii care vin la licitații nu pot demonstra activitatea lor pe parcursul anilor, precum și nu pot demonstra capacitatea lor de a lucra, de a îndeplini în timp acele lucrări care sunt planificate. Bugetul statului este planificat în așa mod că dacă noi o să alocăm o sumă, să spunem, pentru anul 2025, iar firma care câștigă licitația este fără capacitatea de a îndeplini aceste lucrări, respectiv, banii care au fost repartizați pentru acest an nu vor fi valorificați”, a subliniat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.