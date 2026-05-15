Expert: Importul de autoturisme în R. Moldova a explodat. China a devenit principalul furnizor

Piața auto din R. Moldova traversează una dintre cele mai accelerate transformări din ultimele decenii, atât din perspectiva valorii importurilor, cât și a accesibilității autoturismelor pentru populație. Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, a spus vineri, 15 mai, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”, că în ultimii cinci ani, piața auto moldovenească a înregistrat o creștere de 2,5 ori.

Potrivit expertului, există o discrepanță mare dintre numărul de autoturisme importate și numărul de autoturisme înregistrate în R. Moldova, însă analiza datelor privind autoturismele importate, în special în ultimii cinci ani, arată principalele tendințe și schimbările de pe piață. Valoarea importurilor de mijloace de transport și piese componente a crescut de la 384 de milioane de dolari în 2020 la 1 miliard și 69 de milioane de dolari în 2025, dintre care 946 de milioane de dolari reprezintă importul propriu-zis de unități de transport.

„În structura importurilor din 2025, autoturismele dețin cea mai mare pondere – 67,3%, urmate de piese de schimb – 10,2%, tractoare – 8,5%, camioane – 7,9%, tehnică specială – 3,6%, autobuze – 2,5% și alte unități – 0,1%”, susține Ioniță.

Expertul a evidențiat că accesibilitatea autoturismelor pentru moldoveni s-a îmbunătățit în ultimii 20 de ani. Dacă în perioada 2001–2005 prețul mediu de import al unei mașini era de 11,7 mii de dolari, iar un moldovean trebuia să muncească aproximativ 16 ani și jumătate pentru a-și permite achiziția unui automobil, în perioada 2021–2025 prețul mediu a ajuns la 18,3 mii de dolari, însă timpul necesar pentru cumpărarea unei mașini s-a redus la aproape doi ani.

„În 20 de ani accesibilitatea autoturismelor a crescut de zece ori. Mașinile au devenit un bun pe care și-l pot permite tot mai mulți moldoveni”, a declarat Veaceslav Ioniță.

Datele prezentate de către expert arată și o accelerare puternică a numărului de autoturisme importate. Dacă în perioada 2001–2005 erau importate anual circa 2,6 mii de mașini, iar între 2011–2015 aproximativ 6,3 mii, în 2025 numărul acestora a ajuns la 33 de mii de unități. Totodată, pentru perioada de până la 2020 există o discrepanță semnificativă între numărul de mașini importate și numărul de mașini înregistrate în Moldova.

Un alt fenomen remarcat este creșterea rapidă a importurilor de automobile electrice. În 2020, din totalul de 10,2 mii de autoturisme importate, circa 1,7 mii aveau motor electric. În 2025, potrivit analizei, aproape 10 mii din cele 33 de mii de autoturisme importate au fost electrice, ceea ce înseamnă că trei din zece mașini importate sunt deja cu propulsie electrică. Dintre mașinile cu motor electric, domină cele Hibrid sau Plug In pe benzină, care reprezintă, în prezent, peste 85% din toate automobilele cu motor electric importate în Moldova.

În ceea ce privește proveniența autoturismelor, China a fost în 2025 principalul furnizor de mașini pentru R. Moldova. Dacă în 2015 au fost importate din China un număr aproape de zero de autoturisme, în 2025 valoarea importurilor a ajuns la 108 milioane de dolari, iar numărul autoturismelor chineze importate a crescut de la 120 la 12,2 mii de unități – o majorare de 100 de ori în doar zece ani.

Totodată, expertul a subliniat că R. Moldova se apropie de nivelul țărilor dezvoltate în ceea ce privește numărul de autoturisme raportat la populație. Dacă în 1990 existau 46 de mașini la o mie de locuitori, în 2025 indicatorul a ajuns la 374 de mașini, iar în primul trimestru al anului 2026 – la 386 de unități la mia de locuitori.

Cu toate acestea, Veaceslav Ioniță a atras atenția asupra problemei radierii autoturismelor și a existenței unui număr mare de „mașini fantomă”. Din cele 904 mii de automobile înregistrate în R. Moldova, peste 650 de mii circulă efectiv, în timp ce aproape 254 de mii nu dețin asigurare și nici revizie tehnică.