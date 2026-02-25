„Exclusiv TV”, amendat cu 20 000 de lei, după mai multe abateri depistate la o emisiune la care a participat Igor Dodon

Postul de televiziune privat „Exclusiv TV” a fost amendat cu 20 000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale privind asigurarea informării publicului. Decizia a fost luată de Consiliul Audiovizualului (CA) în ședința din 24 februarie 2026, potrivit unui comunicat al instituției.

Abaterile au fost depistate în cadrul programului audiovizual „На грани”, difuzat pe 23 ianuarie 2026, cu participarea invitatului Igor Dodon, și care au făcut obiectul unui articol de fact-checking semnat de portalul StopFals.md.

În cadrul programului, moderatoarea Natalia Cosîh a discutat cu interlocutorul despre evenimentele socio-economice și politice care s-au desfășurat la nivel național și internațional pe parcursul săptămânii în curs la acea dată.

Rezultatele monitorizării au permis identificarea mai multor aspecte problematice:

Prezentarea unor informații neprobate, denaturate și manipulatorii;

Promovarea narațiunilor părtinitoare și manipulatoare;

Lipsa echidistanței jurnalistice și pasivitate în solicitarea argumentelor sau probelor din partea moderatoarei;

Acuzații invocate de invitat în adresa autorităților de la Chișinău.

Verificările CA au semnalat următoarele declarații cu caracter acuzator:

Maia Sandu a fost susținută din fondurile USAID;

Chișinăul este vinovat de blocarea alegerilor din UTA Găgăuzia;

Guvernarea înarmează Republica Moldova;

Guvernarea nu are o viziune asupra Reformei Administrației Publice Locale;

Criza energetică și economică din regiunea transnistreană – cauzată intenționat de către autoritățile de la Chișinău;

Control extern asupra guvernării.

Membrul CA, Vasile Botnaru, a punctat pericolul pe care îl reprezintă „un jurnalism de carton” pentru demersul de asigurare a unei informări corecte, obiective și echidistante a publicului. Potrivit acestuia, pasivitatea moderatorilor în interacțiunea cu invitați care operează cu afirmații denaturate și manipulatorii constituie o desconsiderare a prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale și a însăși misiunii fundamentale a jurnalismului într-o democrație. „Instinctul contrazicerii” și nu cel „al obedienței” trebuie să definească prestația oricărui moderator de talk-show, care pretinde că face un jurnalism conform rigorilor deontologice.