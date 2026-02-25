Legea care înăsprește pedepsele pentru abuzul sexual asupra minorilor, promulgată. Ministrul Cojuhari: „Aplicarea trebuie să fie riguroasă și responsabilă”

Producerea, distribuirea și deținerea materialelor ce conțin abuz sexual asupra copiilor, constrângerea unui copil la acte sexuale și determinarea sau constrângerea minorilor la acțiuni cu caracter sexual vor fi pedepsite mai dur. Modificările legislative pentru prevenirea și combaterea exploatării și abuzului sexual asupra minorilor au fost promulgate marți, 24 februarie, de Președinție, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Justiției.

În cazurile în care victima are sub 14 ani, iar agresorul este membru de familie sau se află într-o poziție de autoritate, îngrijire ori responsabilitate, pedepsele pot ajunge până la 20 de ani de închisoare.

Astfel, constrângerea unui copil în scopul săvârșirii unui act sexual sau al unor acțiuni cu caracter sexual se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, în cazul în care aceste fapte nu întrunesc elementele constitutive ale traficului de copii.

Un alt articol introdus în Codul penal se referă la recurgerea la prostituția practicată de un copil. Pedeapsa pentru această infracțiune este de la 3 la 6 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 4 ani. Dacă fapta este săvârșită asupra a doi sau mai mulți copii sau dacă victima a suferit vătămări grave, boală psihică, deces sau sinucidere, precum și dacă aceasta are mai puțin de 14 ani, agresorul riscă de la 6 la 10 ani de închisoare. Determinarea unui copil la prostituție, în cazul în care fapta nu întrunește elementele traficului de copii, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani. În cazul constrângerii copilului să se prostitueze, sancțiunea este de la 8 la 15 ani de închisoare.

Totodată, Codul de procedură penală a fost modificat pentru a consolida protecția victimelor minore. Acestea vor beneficia de:

acces mai rapid la asistență juridică;

reducerea audierilor repetate;

sporirea confidențialității procedurilor;

extinderea măsurilor de sprijin pentru victime și familiile acestora.

De asemenea, Legea privind drepturile copilului a fost completată cu obligații suplimentare pentru stat, inclusiv organizarea campaniilor de prevenire a violenței, abuzului, neglijării și exploatării copiilor, precum și combaterea diseminării materialelor care promovează infracțiuni împotriva minorilor.

„Lansez un apel către toate autoritățile competente – organele de urmărire penală, instanțele de judecată și serviciile de asistență – să aplice noile prevederi cu maximă rigoare, profesionalism și responsabilitate, în strictă conformitate cu legea. Protecția copiilor presupune un efort coordonat, consolidat și implicarea tuturor instituțiilor relevante: Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, precum și Oficiul Avocatului Poporului”, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.

Ministrul a mai precizat că Ministerul Justiției va monitoriza aplicarea noilor reglementări și „va interveni legislativ ori de câte ori va fi necesar, în cooperare cu instituțiile statului și societatea civilă, având ca prioritate interesul superior al copilului”.

„Orice suspiciune de abuz trebuie semnalată. Prevenirea și combaterea acestui tip de infracționalitate presupun vigilență, implicare și reacție promptă”, a subliniat ministrul.