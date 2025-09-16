Evaluare externă: audieri repetate pentru doi judecători de la curțile de apel. Discuțiile au vizat chestiuni de integritate financiară și posibile discrepanțe financiare

Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a organizat marți, 16 septembrie, audieri publice repetate pentru doi judecători de la curțile de apel, aflați în procesul de evaluare externă a integrității: magistrata Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru și judecătorul Dmitrii Fujenco de la Curtea de Apel Sud.

Judecătoarea Olga Cojocaru a fost audiată repetat, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis reevaluarea cazului ei, respingând raportul Comisiei care recomanda promovarea evaluării de către aceasta, se spune în comunicatul Comisiei.

„Audierea repetată, desfășurată în fața întregii Comisii, s-a concentrat exclusiv pe aspectele pe care CSM le-a considerat problematice în hotărârea sa. Discuțiile cu membrii Comisiei au vizat chestiuni de integritate financiară, legate de posibile discrepanțe dintre averea obținută și cheltuielile efectuate pentru anii 2015, 2021 și 2022. De asemenea, au fost abordate aspecte de integritate etică, referitoare la două cauze examinate de judecătoare”, susține Comisia de Evaluare a Judecătorilor.

Magistratul Dmitrii Fujenco a fost invitat din nou la audieri cu participarea întregii Comisii, după ce în completul de evaluare nu a existat consens asupra cazului său.

„La audiere, discuțiile s-au axat pe posibile discrepanțe financiare pentru anii 2012–2013, 2015 și 2017, inclusiv donații primite de la membrii familiei, utilizarea unui automobil și cheltuielile pentru reparația locuinței. Totodată, au fost solicitate clarificări privind circumstanțele în care magistratul a beneficiat de folosința unui apartament”, se mai spune în comunicat.

Înregistrările video ale audierilor vor fi publicate în termen de trei zile, în limbile română și engleză, pe www.vettingmd.eu și pe canalul de YouTube al Comisiei.

Pe 2 mai, Comisia a transmis notificări către 24 de judecători, prin care aceștia au fost informați despre începerea procedurii de vetting și au primit spre completare primele documente necesare pentru procesul de evaluare. Alți trei judecători din aceeași categorie se află deja în proces de evaluare sau au fost evaluați în calitate de judecători ai curților de apel.