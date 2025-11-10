Estonia va face parte din comitetul tribunalului special pentru agresiunea împotriva Ucrainei

Estonia se alătură comitetului director al tribunalului special pentru crimele de agresiune împotriva Ucrainei, scrie Rus.err.ee.

„Guvernul Estoniei a aprobat proiectul de aderare a țării la comitetul director al tribunalului special. Este un pas important pentru ca tribunalul să își înceapă activitatea”, a declarat ministrul afacerilor externe al Estoniei, Margus.

În opinia sa, este necesar ca tribunalul să își înceapă activitatea cât mai curând posibil, pentru ca Rusia să nu poată evita răspunderea pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei.

Acordul privind înființarea unui tribunal special pentru crime de agresiune a fost semnat pe 25 iunie în clădirea Consiliului Europei din Strasbourg, în timpul vizitei președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Înființarea tribunalului are scopul de a asigura responsabilitatea personală a conducerii Rusiei pentru agresiunea pe scară largă împotriva Ucrainei, care a început în februarie 2022.