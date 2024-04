„Este regretabil când un ministru al mediului învinuiește poporul că nu-i iubește pe vânători” vs. „Le-am spus clar să facă curățenie pe interior”. Reacția ministrului Mediului, după ce a fost criticat de consiliera președintei. Comunicatul a fost șters de pe pagina ministerului

„Eu respect opinia personală a fiecărui om și voi continua să discut toate breslele pentru a ne asigura că fauna este protejată”, a declarat ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, după ce a fost criticat de Iuliana Cantaragiu, consilieră prezidențială pe probleme de mediu și fostă ministră a Mediului, pentru că a declarat că vânătorii și pescarii „prea des” sunt percepuți ca „distrugători ai faunei, când, de fapt, ei au un rol crucial în conservarea și menținerea echilibrului în ecosistemele noastre”.

Sergiu Lazarencu a mai spus că nu a vorbit cu Iuliana Cantaragiu la acest subiect. „La această etapă nu am reușit, dar nu văd o problemă să ne întâlnim, să discutăm inclusiv acest subiect”, a spus ministrul Mediului.

Fosta ministră a Mediului, Iuliana Cantaragiu, consiliera președintei Maia Sandu în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, l-a criticat pe actualul ministru al Mediului, Sergiu Lazarencu, după ce acesta a declarat, în cadrul celui de-al al XIX-lea Congres al Vânătorilor și Pescarilor din Moldova, că „prea des” vânătorii și pescarii sunt percepuți ca „distrugători ai faunei, când, de fapt, ei au un rol crucial în conservarea și menținerea echilibrului în ecosistemele noastre”.

Ea a argumentat că mulți dintre vânători sunt judecători, procurori, polițiști, deputați, politicieni, iar costurile de întreținere a fondului cinegetic sunt de peste 6-7 milioane de lei pe an, bani investiți de stat prin întreprinderile silvice de stat.

(…) Costul unei partide de vânătoare, după calculele mele din 2021 este de peste 10.000 de lei, la prețurile de atunci. Acum cred că sunt mult mai mari. Cheltuieli acoperite din bugetul de stat și de întreprinderile silvice, adică de cei care muncesc și plătesc impozite la stat. Cât întorc vânătorii statului înapoi pentru această distracție? Biletul de vânătoare – 3000 lei/zi și autorizația de vânătoare – 2500 lei/mistreț + primesc carnea și trofeul gratuit. Adică, vânătorii întorc statului mult mai puțin, decât cât statul investește în această distracție. De ce? În concluzie, oamenii care muncesc și plătesc impozite la stat sunt din nou fraieriți și încă și trebuie să-și „schimbe percepția” și să-i iubească pe cei care-i fraieresc”, a spus Iuliana Cantaragiu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Pe 19 aprilie, ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, la cel de-al al XIX-lea Congres al Vânătorilor și Pescarilor din Moldova (SVPM). Acesta a declarat, citat de un comunicat publicat pe pagina ministerului, că „este important ca Asociația Vânătorilor și Pescarilor să controleze mai bine procesele interne pentru a preveni și a combate orice activitate ilegală ce afectează fauna sălbatică”.

Ulterior, comunicatul a fost șters de pe pagina Ministerului Mediului. Ministrul a declarat pentru ZdG că postarea a rămas pe pagina sa publică de Facebook și că „poate a fost o eroare de comunicare”.

„Eu o să verific poate a fost o eroare de comunicare. Dar la mine a fost și nu s-a șters. Cum a fost, o găsiți. Și asta e cel mai important, că o găsiți pe pagina mea publică. Important e că este pe pagina ministrului”, a spus Sergiu Lazarencu, solicita de ZdG.

„Postarea o găsiți în continuare pe pagina publică a mea. Este poziția mea pe care sunt gata s-o argumentez. Și întrucât văd că a stârnit un val de reacții, ne gândim la minister să inițiem discuții publice la acest subiect. Mai mult decât atât, la eveniment am vorbit și despre un control mai strict al proceselor interne, pentru a preveni și combate orice activitate ilegală ce afectează faună sălbatică. Le-am spus clar să facă curățenie pe interior. Am menționat că inspectorii din cadrul Inspectoratului de protecție a mediului trebuie și vor fi mai prezenți în teren, pentru a asigura respectarea legii și a contracara orice formă de braconaj. Categoric aici am fost. (…) Eu respect toate breslele și existența unor probleme sau persoane corupte într-o categorie nicidecum nu face ca profesia să fie coruptă, iar vânătoarea trebuie reglementată și asta și vom face la minister pentru protecția mediului și pentru reglarea faunei. Asta se face numai prin cooperare și discuții, iar abaterile trebuie sancționate dur”, a declarat Sergiu Lazarencu, solicitat de Ziarul de Gardă.