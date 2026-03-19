MEC avertizează despre un „Regulament” fals distribuit în școlile din UTA Găgăuzia. „Ministerul nu a elaborat și nu a emis un asemenea regulament”

Un document fals a fiind un „Regulament” emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a fost distribuit către instituții de învățământ din UTA Găgăuzia, anunță joi, 19 martie, Ministerul.

Potrivit MEC, acesta conține indicații privind modificarea panourilor informative din instituții, plasarea unor afișe într-un termen determinat și obligativitatea transmiterii de rapoarte foto și video.

Ministerul susține că nu a elaborat și nu a emis un asemenea regulament, conținutul căruia nu corespunde cadrului normativ și politicilor educaționale în vigoare.

Totodată, formatul, limbajul și procedurile descrise nu corespund practicilor instituționale oficiale.

„Ministerul condamnă astfel de acțiuni de dezinformare și solicită conducătorilor instituțiilor de învățământ să nu dea curs solicitărilor incluse în acest document. În asemenea cazuri, instituția recomandă verificarea sursei și încurajează raportarea către minister și/sau organele competente”, a mai adăugat MEC.