Escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, în valoare de peste 12 milioane de lei. Doi bărbați au fost reținuți, iar o femeie este cercetată în stare de libertate

Trei persoane, un cetățean al Federației Ruse, în vârstă de 49 de ani, și doi moldoveni, un bărbat de 29 și o femeia de 33 de ani din Chișinău, au fost documentate în cadrul a două cauze penale pornite pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, anunță vineri, 31 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit unui comunicat, cetățeanul rus, angajat în calitate de administrator al unei companii imobiliare din Chișinău, ar fi profitat de faptul că fondatorul acesteia, care este și proprietarul unui imobil situat în capitală, se afla peste hotare. Deținând o procură care îi oferea dreptul de a gestiona afacerea, acesta ar fi însușit ilegal aproximativ 4 milioane de lei de pe conturile companiei.

„Ulterior, administratorul ar fi atras în schema infracțională alți doi complici, urmărind scopul sustragerii imobilului menționat. În acest sens, suspecții ar fi modificat actele de proprietate, însușindu-și imobilul evaluat la peste 8 milioane de lei”, a mai precizat IGP.

Astfel, au fost efectuate șase percheziții la domiciliile, oficiile și automobilele figuranților în dosar. În urma cărora au fost ridicate înscrisuri de ciornă, dispozitive electronice de stocare a informației, telefoane mobile, contracte și recipise, relevante pentru investigație.

Doi dintre bănuiți au fost reținuți pentru un termen de 72 de ore, iar femeia este cercetatǎ în stare de libertate, având statut de bănuit.