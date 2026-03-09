Escrocherie la Bălți: doi tineri, plasați în arest, după ce au înșelat un bărbat cu aproximativ 360 de mii de lei

Oamenii legii din Bălți au deconspirat o schemă de escrocherie, în urma căreia un bărbat de 49 de ani a fost prejudiciat de circa 360 000 de lei. Doi tineri au fost arestați pe caz, potrivit comunicatului Poliției.

Potrivit investigațiilor, cei doi tineri, care au vârsta de 20 de ani, sunt membrii unui grup criminal organizat. Aceștia au contactat victima, prezentându-se drept reprezentanți ai unei platforme de investiții și; sub pretextul obținerii unor câștiguri din investiții și criptomonede, l-au convins să transfere bani.

„În perioada 11–26 februarie, bărbatul a transferat 189 000 de lei, iar ulterior încă 10 000 de dolari SUA”, precizează Poliția.

Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Cei doi suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar polițiștii continuă investigațiile.

În acest context, oamenii legii avertizează cetățenii să nu investească bani pe platforme necunoscute și să nu transfere mijloace financiare persoanelor pe care nu le cunosc.