Energocom, precizări în legătură cu plățile efectuate în avans pentru consumul de gaze naturale: „Sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie”

Energocom a venit cu precizări privind plățile făcute în avans pentru consumul de gaze naturale, după ce mai mulți consumatori au sesizat că aceste plăți anterioare în avans nu apar în noile facturi emise de companie.

Potrivit Energocom, lipsa menționării plăților făcute anterior în avans pentru consumul de gaze naturale este legată de procesul de tranziție a serviciilor de furnizare de la o companie la alta, iar în luna octombrie situația se va remedia.

„În ultimele zile, mai mulți clienți ne-au semnalat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale nu apar în noile facturi emise de SA Energocom.

Nu vă faceți griji. Vă confirmăm că toate sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie. Situația este legată de procesul de tranziție a serviciilor de furnizare de la Moldovagaz către SA Energocom, iar integrarea completă a datelor de plată este în curs”, a precizat Energocom.

Începând de luni, 1 septembrie, S.A. Energocom a devenit furnizorul de gaze naturale a peste 830 de mii de consumatori, conform hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), anunța compania deținută de către stat, într-un comunicat de presă.

Astfel, contractele existente ale consumatorilor cu S.A. Moldovagaz rămân valabile, fiind preluate de S.A. Energocom fără necesitatea reîncheierii lor.

Primele facturi emise de S.A. Energocom sunt distribuite la începutul lunii octombrie pentru consumul din luna septembrie, iar plata se poate efectua prin metodele obișnuite: online, terminale, bancomate, oficii bancare și Poșta Moldovei.

De asemenea, Energocom a anunțat că a schimbat designul facturilor, prezentând un model „modern, gândit pentru a fi ușor de înțeles”. Începând din 6 octombrie, consumatorii vor primi primele facturi pentru energia utilizată în luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat.