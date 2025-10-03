FOTO Factura pentru încălzire va avea un nou design. Energocom: „Completați indicii contorului la ziua achitării”

Energocom anunță că a schimbat designul facturilor, prezentând un model „modern, gândit pentru a fi ușor de înțeles”. Începând de luni, 6 octombrie, consumatorii vor primi primele facturi pentru energia utilizată în luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat.

Factura va fi remisă pe email sau prin poștă și va include:

Data emiterii, data expedierii și termenul limită de plată;

Volumul de gaze consumat (în metri cubi) și echivalentul în energie (kilowați-oră);

Istoricul de consum pentru ultimele 12 luni;

Componentele de preț pentru 1 000 m³ de gaze naturale;

Contul personal și numărul contractului, care rămân neschimbate.

„Pentru o facturare corectă, vă încurajăm să completați indicii contorului la ziua achitării”, a transmis furnizorul.

Plata facturii se poate face zilnic, prin aceleași metode:

La ghișeu: Poșta Moldovei și sucursalele băncilor partenere;

Poșta Moldovei și sucursalele băncilor partenere; Online: pe site-urile și aplicațiile băncilor sau direct pe www.energocom.md, secțiunea „Achită factura”;

pe site-urile și aplicațiile băncilor sau direct pe www.energocom.md, secțiunea „Achită factura”; Prin terminale de plată.

Cei care plătesc prin intermediul aplicațiilor de banking, trebuie să selecteze „Energocom” sau „Energocom Furnizare” în lista de servicii și să introducă același număr de cont personal care se regăsește și în formatul fizic al facturii, după care achită ca de obicei serviciul.