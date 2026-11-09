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Energie termică: 125 de blocuri locative din capitală rămân neconectate la încălzire, ca urmare a neprezentării solicitărilor de conectare de către administratorii responsabili

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Până la data de 9 noiembrie, 125 de blocuri locative aflate în administrarea gestionarilor fondului locativ rămân neconectate la încălzire, ca urmare a neprezentării solicitărilor de conectare de către administratorii responsabili, informează „Termoelectrica”.

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Potrivit sursei citate, de energie termică pentru încălzire beneficiază 3720 de edificii, după cum urmează:

  • 144 de instituții de educație timpurie (din 144);
  • 161 de școli și licee (din 164);
  • 80 de instituții de învățământ superior (din 98);
  • 72 de instituții medicale (din 76);
  • 2711 de blocuri locative (din 2836);
  • 149 de case particulare (din 240);
  • 421 de agenți economici (din 724).

În acest context, „Termoelectrica” scrie că „reiterează apelul către gestionarii fondului locativ de a întreprinde toate măsurile necesare pentru depunerea solicitărilor de conectare, astfel încât consumatorii să poată beneficia de încălzire în locuințe”.

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