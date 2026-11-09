Energie termică: 125 de blocuri locative din capitală rămân neconectate la încălzire, ca urmare a neprezentării solicitărilor de conectare de către administratorii responsabili

Până la data de 9 noiembrie, 125 de blocuri locative aflate în administrarea gestionarilor fondului locativ rămân neconectate la încălzire, ca urmare a neprezentării solicitărilor de conectare de către administratorii responsabili, informează „Termoelectrica”.

Potrivit sursei citate, de energie termică pentru încălzire beneficiază 3720 de edificii, după cum urmează:

144 de instituții de educație timpurie (din 144);

161 de școli și licee (din 164);

80 de instituții de învățământ superior (din 98);

72 de instituții medicale (din 76);

2711 de blocuri locative (din 2836);

149 de case particulare (din 240);

421 de agenți economici (din 724).