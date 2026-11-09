Consiliul de etică al Ministerului Educației a aprobat o recomandare pentru sancționarea comportamentelor cu caracter sexualizat față de elevi. Un cadru didactic, sancționat disciplinar

Consiliul de etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a aprobat o recomandare privind aplicarea Codului de etică al cadrului didactic în situații ce vizează manifestări cu caracter sexualizat, hărțuire și intimidare în instituțiile de învățământ. Potrivit unui comunicat al Ministerului, expresiile cu conotație sexuală, aluziile indecente, comentariile sexualizate despre aspectul fizic sau vestimentația elevilor și alte comportamente care afectează demnitatea acestora sunt incompatibile cu standardele de conduită profesională ale cadrului didactic.

Invocarea caracterului de „glumă” nu justifică asemenea manifestări și nu înlătură răspunderea pentru faptele constatate, susțin autoritățile din educație.

Recomandarea prevede că persoanele cu funcții de conducere din instituțiile de învățământ trebuie:

să intervină prompt la orice sesizare și să asigure examinarea obiectivă a faptelor semnalate, cu audierea tuturor părților;

să asigure protecția elevilor care semnalează asemenea comportamente, inclusiv prin monitorizarea evaluării lor, pentru a preveni orice formă de represalii;

să nu admită minimalizarea sau mușamalizarea faptelor;

să aplice măsuri proporționale cu gravitatea abaterilor constatate, în condițiile legii, inclusiv desfacerea contractului de muncă cu persoanele care se fac vinovate, atunci când sunt întrunite temeiurile legale.

Recomandarea, potrivit MEC, a fost elaborată în urma examinării unei sesizări privind remarcile cu tentă sexuală adresate de un cadru didactic unei eleve, în fața colegilor de clasă.

„Instituția de învățământ a inițiat o cercetare internă și a instituit măsuri interimare de protecție. Comisia de cercetare internă a confirmat remarca adresată elevei și a calificat-o drept umilitoare. Pe durata cercetării, cadrul didactic a fost înlocuit la clasa respectivă. Acestuia urmează să-i fie aplicată o sancțiune disciplinară.

Sesizarea a fost examinată de Consiliul de etică al MEC în ședințele din 5 și 6 noiembrie 2026, cu audierea cadrului didactic și a reprezentanților administrației instituției.

În urma examinării, Consiliul a recomandat instituției aplicarea unei sancțiuni disciplinare proporționale cu gravitatea faptelor constatate, menținerea măsurilor de protecție a elevei, monitorizarea situației din grupa de elevi și organizarea unor instruiri pentru personal privind prevenirea hărțuirii. Instituția urmează să informeze Consiliul despre măsurile întreprinse”, se menționează în comunicat.

Consiliul de etică al MEC reafirmă „responsabilitatea instituțiilor de învățământ de a asigura un mediu educațional sigur, bazat pe respectarea demnității elevilor și a normelor de etică profesională”.

Elevii și părinții pot sesiza asemenea situații administrației instituției de învățământ, consiliului de etică al instituției sau Consiliului de etică al MEC, la adresa de e-mail [email protected].

În perioada 2024–2026, Consiliul susține că a examinat „un număr semnificativ de sesizări” și a aplicat măsuri proporționale în funcție de gravitatea abaterilor constatate, de la atenționări până la retragerea gradelor didactice sau încetarea contractelor de muncă.