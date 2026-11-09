Kremlinul a calificat închiderea „Novaia Gazeta” drept un „proces de rotație”

„De la un an la altul, unele instituții media își încetează activitatea, iar locul lor este ocupat de altele noi. Este un proces obișnuit de rotație”. Astfel a comentat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, închiderea redacției „Novaia Gazeta”. Declarațiile au fost făcute pe 9 noiembrie, ziua în care jurnaliștii publicației au părăsit clădirea de pe strada Potapovski, unde au activat timp de aproape 30 de ani.

„Ar fi greșit să spunem că o epocă a presei independente din Rusia ia sfârșit. Știți că presa rusă este foarte diversificată, are un caracter multimedia, se dezvoltă rapid și activează în condițiile unei concurențe destul de dure. Desigur, de la un an la altul, unele instituții media își încetează activitatea, iar locul lor este ocupat de altele noi. Este un proces obișnuit de rotație”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, pentru jurnaliști, potrivit BBC.

În septembrie 2026, Ministerul rus al Justiției a inclus „Novaia Gazeta” în registrul „agenților străini”. Totodată, instituția a publicat o listă cu peste 100 de angajați și persoane afiliate publicației, inclusiv redactorul-șef, Serghei Sokolov.

Pe 9 noiembrie, jurnaliștii de la „Novaia Gazeta”, au deconectat serverele redacției și și-au părăsit sediul, notează BBC.

În timp ce părăsea sediul redacției, laureatul Premiului Nobel pentru Pace din 2021, Dmitri Muratov, care a condus ziarul timp de mulți ani, a îndemnat publicul să nu uite de necesitatea eliberării deținuților politici din Rusia și a organizării unor noi coridoare umanitare în Ucraina, după modelul misiunii din Oleșki. „Iar pentru noi nu cer nimic. Ne vom descurca singuri”, a declarat Muratov.

„Novaia Gazeta” a anunțat închiderea pe 30 octombrie. Anterior, s-a aflat că redacția este evacuată din clădirea în care și-a desfășurat activitatea timp de aproape 30 de ani.

„Am fost uciși. (…) Ziarul nu mai există. Autoritățile și serviciile speciale ruse au forțat redacția să-și înceteze activitatea. Peste treizeci de ani de viață alături de țară și de cetățenii ei se vor încheia pentru noi pe stradă, fără mijloace de existență, sub amenințarea permanentă a represiunilor”, se arată în comunicatul publicației, în care s-a făcut anunțul despre încetarea activității.

Redacția a menționat că, timp de aproape cinci ani de război, a reușit „să lucreze într-o izolare completă din partea serviciilor speciale”. În acest timp, site-urile publicației au fost blocate, ziarul a fost lipsit de înregistrarea ca mass-media, redactorul-șef și laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Dmitri Muratov, a fost atacat și declarat „agent străin”, jurnaliștii publicației au început și ei să fie declarați „agenți străini”, corespondenta „Novaya”, Elena Milashina, a fost bătută în Cecenia, împotriva jurnalistului Oleg Roldugin a fost deschis un dosar penal, iar în redacția și în apartamentul redactorului-șef Sergei Sokolov au avut loc percheziții.

„Simultan cu scrisoarea de evacuare, a fost dezactivată și sistemul de donații, care ne permitea să primim contribuții de la cititorii noștri. Adică ne-au privat de mijloace. Cu desăvârșire. Aceasta este o acțiune coordonată. Nimeni nu va fi convins de justificările băncilor că fac acest lucru în baza regulilor interne corporatiste. Acestea sunt reguli externe, stabilite de aparatul represiv al statului, de angajați ai FSB, care s-au infiltrat sub acoperișul fiecărei organizații. Ei consideră țara drept proprietatea lor”, a declarat redacția „Novaya Gazeta”.

„Novaya Gazeta” a încetat să mai apară în versiune tipărită în 2022, după invazia trupelor ruse în Ucraina. Atunci, Judecătoria Basmannî din Rusia i-a retras licența de mass-media. În septembrie 2026, „Novaya Gazeta” a fost declarată „agent străin”.

Publicația Novaya Gazeta este unul dintre cele mai cunoscute ziare de opoziție și independente din Rusia, fondat în 1993 de mai mulți jurnaliști, cu sprijin parțial din fondurile Premiului Nobel pentru Pace obținut de Mihail Gorbaciov. Ziarul s-a remarcat prin anchete de presă despre corupție, abuzuri ale drepturilor omului, regimul autoritar din Rusia, războaiele din Cecenia și opresiunea politică. Șapte jurnaliști și colaboratori ai publicației, printre care și Anna Politkovskaia au fost uciși din cauza investigațiilor lor începând cu anul 2000.