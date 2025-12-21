Emmanuel Macron ar putea avea o discuție cu Vladimir Putin, în încercarea de a ajunge la un acord, care să pună capăt războiului declanșat în Ucraina

Președinția franceză a salutat duminică disponibilitatea președintelui rus, Vladimir Putin, de a purta discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron, precizând că detaliile unui eventual dialog vor fi stabilite „în zilele următoare”, informează France24.

Palatul Élysée a transmis că deschiderea manifestată de Moscova este „binevenită”, iar Parisul va decide asupra formatului și calendarului discuțiilor „în zilele care urmează”, potrivit postului de televiziune BFMTV.

Reacția vine după ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat sâmbătă seară târziu agenției ruse RIA Novosti că Vladimir Putin este pregătit să intre în dialog cu Emmanuel Macron.

„Macron a spus că este gata să discute cu Putin. Probabil este foarte important să ne amintim ce a spus președintele în timpul Liniei Directe. El și-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în dialog cu Macron”, a declarat Peskov.

Oficialul rus a făcut referire la declarațiile președintelui francez de vineri dimineață, formulate la Bruxelles, după summitul Consiliului European, în cadrul căruia Uniunea Europeană a convenit acordarea unui împrumut de 90 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei.

„Cred că va fi din nou util să discutăm cu Vladimir Putin”, a declarat Emmanuel Macron presei.

Președintele francez a subliniat că există deja lideri care mențin dialogul cu Moscova.

„Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin”, a adăugat Macron, făcând referire la președintele american, Donald Trump, care a reluat dialogul cu liderul de la Kremlin.

Emmanuel Macron a insistat asupra necesității implicării europenilor și ucrainenilor într-un cadru comun de dialog cu Rusia.

„Așadar, cred că noi, europenii și ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuție. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor fi singuri în discuțiile cu rușii, ceea ce nu este ideal”, a afirmat liderul francez.

În prezent, emisari ai președintelui american, Donald Trump, poartă discuții separate cu Moscova, pe de o parte, și cu Ucraina și statele europene, pe de altă parte, în încercarea de a ajunge la un acord care să pună capăt războiului declanșat de ofensiva rusă din februarie 2022.

Negociatori ucraineni, europeni și americani se află în acest weekend la Miami, Florida, pentru discuții conduse de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și de Jared Kushner, ginerele președintelui Statelor Unite. La Miami se află, de sâmbătă, și emisarul rus Kirill Dmitriev.

În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sâmbătă Washingtonului să intensifice presiunea asupra Moscovei, în vederea ajungerii la un acord care să pună capăt conflictului.