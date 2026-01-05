Elveția îngheață activele lui Maduro după arestarea acestuia. Ordinul va afecta 37 de persoane

Elveția a blocat activele deținute în țară de președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și asociații săi, a anunțat luni, 5 ianuarie, guvernul elvețian, în urma arestării acestuia de către forțele americane la Caracas și transferului său în Statele Unite, scrie Reuters.

Un purtător de cuvânt al Ministerului elvețian de Externe a declarat că ordinul afectează 37 de persoane. Purtătorul de cuvânt a precizat că ministerul nu poate oferi detalii cu privire la valoarea activelor în cauză.

Măsura, care intră în vigoare imediat și este valabilă timp de patru ani, vizează prevenirea ieșirii de active potențial ilicite și se adaugă sancțiunilor existente impuse Venezuelei din 2018, a anunțat guvernul într-un comunicat.

Înghețarea activelor nu îi afectează pe membrii actualului guvern venezuelean, iar Elveția a declarat că va încerca să returneze orice fonduri despre care se constată că au fost dobândite ilicit în beneficiul poporului venezuelean.

Guvernul a declarat că situația din Venezuela este volatilă, cu diverse rezultate posibile în următoarele zile și săptămâni.

A declarat că urmărește îndeaproape situația și a cerut dezescaladare și reținere, oferindu-și totodată bunele oficii pentru a găsi o soluție pașnică.

„Consiliul Federal dorește să se asigure că, în situația actuală, nicio avere dobândită ilicit nu poate fi transferată în afara Elveției”, a precizat acesta.

Guvernul a declarat că înghețarea activelor a fost o măsură de precauție și s-a aplicat lui Maduro și asociaților săi în calitate de persoane străine expuse politic.

