Elevi din trei licee din R. Moldova vor merge într-o vizită de studiu la Bruxelles, după ce au devenit învingători la concursul EuroQuiz 2026

Trei echipe de elevi din trei licee din țară vor merge într-o vizită de studiu la Bruxelles, după ce au câștigat la concursul EuroQuis Moldova 2026, anunță Biroul de Integrare Europeană.

Astfel, echipa Logos de la Liceul Teoretic „Andrei Straistă” din Anenii Noi este câștigătoarea EuroQuiz Moldova 2026. Pe locul doi s-a clasat echipa Kogălnicenii din sectorul Rîșcani al capitalei, iar locul trei a revenit echipei Terravera din Cantemir.

Totodată, grație sprijinului oferit de Guvernul României, toți cei 246 de elevi ajunși în finală vor merge în această vară în taberele ARC.

Cea de-a doua ediție EuroQuiz Moldova a fost deschisă în prezența președintei Maia Sandu și a vicepreședintei Comisiei Europene, Kaja Kallas.

„Am trăit, și în acest an, emoții extraordinare alături de elevii și profesorii coordonatori din toată țara, care s-au pregătit timp de câteva luni, studiind geografia, istoria, limbile, cultura Europei și parcursul european al Republicii Moldova”, a scris Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană al R. Moldova.