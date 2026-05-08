Fondurile europene destinate R. Moldova ar putea fi dublate. Șefa diplomaţiei UE a propus acest lucru statelor membre

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat că a propus țărilor membre ale UE dublarea finanţării din Fondul european pentru pace destinată R. Moldova la 120 de milioane de euro pe an. Anunțul a fost făcut la conferința de presă comună cu președinta Maia Sandu, vineri, 8 mai.

„Prin Facilitatea Europeană pentru Pace, am acordat deja asistenţă în valoare de 200 de milioane de euro. De asemenea, voi propune statelor membre să dubleze finanţarea FEP la 120 de milioane de euro anual. Aceasta ar fi cea mai mare măsură de asistenţă FEP acordată vreodată unei ţări beneficiare, după Ucraina”, a declarat înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, aflată într-o vizită la Chişinău.

În cadrul conferinței aceasta a mai subliniat că „regiunea transnistreană nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al R. Moldova”.

În plus, Kallas a menționat că va propune ca retragerea trupelor ruseşti din regiunea transnistreană să figureze pe lista de condiţii a UE în eventualele negocieri cu Rusia pentru ridicarea sancţiunilor.