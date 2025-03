Elena Lasconi a declarat că s-ar retrage din cursa electorală din România în favoarea Maiei Sandu

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a fost întrebată, luni, 3 martie, într-o conferinţă de presă la Târgovişte, dacă ar renunţa la candidatură dacă premierul Marcel Ciolacu ar oferi USR-ului intrarea la guvernare și a răspuns „pentru Bolojan aş putea să iau în considerare, dar eu am declarat că mi-ar plăcea o persoană în care am încredere, este Maia Sandu”, relatează G4Media.

Lasconi a mai fost întrebată dacă ar renunţa la candidatură în favoarea lui Ilie Bolojan, iar ea a spus că „totul este negociabil”.

Aceasta a precizat că a vorbit la telefon cu Marcel Ciolacu duminică, 2 martie şi va avea o întâlnire informală cu el joi, 6 martie.

„Nu am aşteptat şi nu aştept de la Marcel Ciolacu absolut nimic. Dar am vorbit cu el ieri şi am stabilit că o să ne întâlnim joi, să discutăm. Nu ştiu exact ce vrea să discute cu mine, dacă îşi doreşte binele României, ar trebui să se gândească, poate, să strângă semnături şi pentru domnul Bolojan, că ar fi o opţiune şi asta, pentru că Crin Antonescu o să se tot ducă în jos”, a spus Lasconi.