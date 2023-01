EDITORIAL Cum poate fi Moldova 2023? Așa cum vom munci ca ea să fie

Poate pe parcursul anilor am învățat să nu ne mai facem așteptări, din cauza multelor dezamăgiri pe care le-am trăit colectiv, dar mai mult ca niciodată ne dorim ca Noul An să ne aducă, într-adevăr, o schimbare. Vrem să fie bine. Vrem să fie pace. Mă trezesc uneori că stau cu ochii deschiși și văd Moldova visurilor mele, a visurilor noastre, pe care poate o vom putea vedea în anul ce urmează și căreia îi mai dăm o șansă. Moldova 2023. Sună a proiect, a strategie măreață, cu scopuri și cifre importante, la finalizarea căreia vom putea poate spune cu mândrie câte am reușit să facem și unde am reușit să ajungem împreună. Sună a … clișeu.

Începând cu anul 2022 nimic nu mai e la fel. Cu războiul de agresiune rusă la hotare, și 2023 nu e doar un an oarecare. Nu e nici ca și 2021, când era aproape sfârșitul pandemiei, când trebuia să trecem de apogeul izolării și să ne regăsim libertatea de a trăi așa ca înainte. Nu e nici ca și 2022, când a pornit războiul. E 2023, anul în care va trebui să găsim soluții la tot ceea ce ni s-a întâmplat până acum, inclusiv să facem față consecințelor și întrebărilor despre propria securitate, pe care le-a adus războiul în țara noastră. În Moldova des au fost și des vor fi probleme, dar nu chiar atât de des au fost găsite și soluții la aceste probleme, iar lor doar nu le-a fost lene și au reușit să devină prea mari și complexe pentru ca cineva să vrea și să poată să le rezolve.

În anul care a trecut am știut, cel puțin, să cerem ajutor, atunci când a fost nevoie și să-l primim, atunci când ne-a fost oferit. Și mai important, e să cerem și să primim ajutor de la cine trebuie sau măcar de la cine știm că e bine intenționat. E important să recunoști că ai nevoie de susținere, iar noi am reușit să obținem votul de încredere de care am avut nevoie: acceptarea statutului de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, moment istoric, de care, probabil, nu am reușit să ne bucurăm la justa lui valoare. Un lucru pe care l-am învățat este că nu suntem singuri, dar că susținerea vine cu condiția realizării reformelor și a păstrării vectorului european în viziunea noastră, iar din înțelegerea acestei lecții avem doar de câștigat.

Îi doresc Moldovei în anul 2023 să învețe o lecție a anului 2022, fără înțelegerea căreia rămânem repetenți. Trebuie să lucrăm împreună și nu doar cu partenerii externi, dar și în interiorul țării, să punem mână de la mână pentru a construi țara în care spunem că vrem să trăim. Să demonstrăm unitate, solidaritate, respect unii față de alții și să învățăm să fim o comunitate, în cadrul căreia poți și vrei să te dezvolți, poți fi ajutat și vrei să ajuți la rândul tău, îi poți iubi și vrei să fii iubit de cei din jurul tău. Războiul din Ucraina ne-a învățat că puterea unui popor stă în el însuși și ne-a și arătat-o pe a noastră: o țară mică cu inimă mare. Să ne deschidem inima și față de țara noastră, să nu renunțăm să credem în potențialul ei de a deveni cândva, cu adevărat europeană.

Să nu lăsăm punctele noastre forte să fie transformate în slăbiciuni. Moldova, pe cât e de mică, pe atât e de diversă și e casa multor etnii și a multor minorități, iar asta este doar un avantaj. Putem învăța din diferențele noastre, din multilingvism și din diversitatea etnică, dar le și putem demonstra celor care vor să ne viziteze că aici ai ce vedea și descoperi. Diferențele nu sunt motiv de dezbinare, ci de sporire a curiozității pentru descoperirea țării noastre natale. Moldova care vede această diversitate și căreia îi pasă de minoritățile sale, va fi o țară dezvoltată și cu adevărat ospitalieră. Îi doresc Moldovei să nu uite de satele ei, care chiar și părăsite fiind, sunt bogăția ei cea mai mare. Acolo unde mai sunt tradiții, acolo unde sunt case vechi cu sobe, unde sunt grădini și se are grijă de pământ, unde încă se mai colindă și încă e liniște. Satele Moldovei au cel mai mare potențial turistic și fiecare casă veche a bunicilor noștri renovată, vizitată și pe care nu se pune praful, e un mare succes. Să nu uităm nici de Moldova care nu e acasă, căci ea trebuie să se poată întoarce oricând și sperăm că va vrea să o facă.

Probabil, urările de sărbători în acest an sunt la fel pentru toată lumea – vrem pace. Și dacă o spunem cu toții și destul de des, asta cu adevărat se va întâmpla. Din păcate, această dorință nu ne-o poate îndeplini nimeni, dar pacea la noi acasă o putem construi tot noi prin alegeri înțelepte. Pentru pace și libertate se luptă și asta va trebui să facem noi.

Moldova 2023 e așa cum o construim împreună. E așa cum votăm, cum avem grijă de mediul înconjurător, cum muncim, cum vorbim și interacționăm cu cei din jurul nostru și, astfel, poate va fi așa cum o visăm.

Publicitate