Echipa de căutare și salvare USAR Moldova participă la cel de-al 20-lea Exercițiu civil de management al situațiilor de urgență, organizat de NATO

În perioada 7–12 septembrie 2025, echipa Echipa de Căutare și Salvare Urbană Moldova (USAR) participă la unul dintre cele mai ample exerciții internaționale de gestionare a situațiilor de urgență – „BULGARIA 2025”, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit IGSU, exercițiul este organizat de Direcția Generală Siguranță Antiincendiară și Protecție Civilă din cadrul MAI al Bulgariei, în parteneriat cu Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre (EADRCC) al NATO.

R. Moldova este reprezentată de 18 angajați ai IGSU și 2 medici din cadrul Serviciului Medical al MAI, cu 5 unități de tehnică specializată.

„Participarea la acest exercițiu reconfirmă angajamentul autorităților R. Moldova față de pregătirea constantă a forțelor naționale pentru a face față unor situații de criză de proporții.”

Conform unui comunicat, ceremonia de deschidere a avut loc luni, 8 septembrie 2025, pe teritoriul aeroportului Erden din Bulgaria, unde este amplasată tabăra internațională a echipelor participante.

Astfel, exercițiul „BULGARIA 2025” reunește peste 1200 participanți din peste 40 de țări și organizații internaționale și se desfășoară în mai multe locații din regiunea Montana, Bulgaria, inclusiv în cadrul Centrului Internațional de Instruire.

„Exercițiul civil permite angajaților din diferite țări să se antreneze împreună în condiții cât mai apropiate de realitate și încurajează cooperarea între forțele civile și instituțiile responsabile pentru gestionarea și răspunsul la situații excepționale, contribuind la abordarea provocărilor emergente, inclusiv a celor generate de schimbările climatice. Scenariile simulate sunt axate pe răspunsul la dezastre naturale, accidente industriale și situații de urgență complexe, inclusiv amenințări hibride. Acestea includ: evacuarea victimelor, căutare-salvare urbană, intervenții în medii contaminate, sprijin logistic internațional, cooperare civilă cu serviciile specializate”, a precizat IGSU.

În contextul creșterii frecvenței și complexității situațiilor de urgență la nivel global, participarea la exerciții internaționale este esențială pentru pregătirea și perfecționarea echipelor de intervenție din R. Moldova.

Prin participarea în cadrul Exercițiului civil de management al situațiilor de urgență, organizat de Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre al NATO, echipa USAR Moldova își consolidează capacitatea de răspuns prompt și eficient în cazuri de criză majoră, atât pe teritoriul național, cât și în misiuni internaționale.

IGSU a precizat că instituția participă la exercițiile internaționale organizate de Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre al NATO și partenerii săi încă din anul 2000: