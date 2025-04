DW Ucraina: De ce se întorc dezertorii pe front?

Până în martie soldaţii ucraineni dezertori au avut posibilitatea de a se întoarce benevol în armată, scăpând de urmărirea penală. DW a discutat cu mai mulţi dintre ei pentru a afla ce i-a determinat să facă acest lucru.

„Care delict penal? Am avut probleme familiale”, a declarat Kostiantin, care a dezertat din armata ucraineană. El a adăugat: „De altfel un delict penal este faptul că după ce am fost rănit nu am beneficiat nici de reabilitare şi nici de despăgubiri”!

Kostiantin se numără printre cei 21 000 de soldaţi care, potrivit organelor de anchetă ucrainene, au fugit de pe front sau nu şi-au îndeplinit datoria. Ei s-au întors în ultimele luni benevol în armată pentru a scăpa de urmărirea penală.

La începutul lunii martie a luat sfârşit termenul de graţie care le-a fost acordat. La începutul anului erau înregistrate în Ucraina aproximativ 123 000 de procese pentru plecare fără permisiune din unitate şi dezertare.

Numărul mare suprasolicită procuratura militară

Deja în anii 2023 şi 2024 numărul cazurilor crescuse atât de mult încât anchetatorii nu au mai putut să facă faţă. În ultimii doi ani şi jumătate doar 7% din cazuri au fost finalizate în justiţie.

Aşa s-a ajuns la înţelegerea tacită ca autorităţile să nu demareze ancheta atâta timp cât comandanţii reuşesc să-i convingă pe dezertori să revină la unitate.

Această practică a luat rapid formă de lege şi a fost votată de Parlamentul Ucrainei. Din toamna anului 2024 soldaţii care nu şi-au îndeplinit sarcinile militare sau care au dezertat se pot întoarce benevol în armată, scăpând astfel de urmărirea penală. Motivul pentru care s-a luat această decizie a fost, evident, lipsa de personal pe front. Deja în ianuarie comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Syrsky, declarase că Ucraina are nevoie de mai mulţi militari în brigăzile mecanizate. Dar capacităţile de mobilizare nu erau suficiente pentru acoperirea necesarului.

După o nouă modificare a legii, votată în decembrie, militarilor în cauză li s-a dat răgaz până la 1 ianuarie 2025 să se întoarcă în armată, răgaz care a fost prelungit apoi cu încă două luni, până la începutul lunii martie.

Extenuare şi conflicte cu superiorii

„Mă numesc Ievhen, sunt soldat al armatei ucrainene şi după ce am dezertat am fost reintegrat în unitate”, a declarat bărbatul de 38 de ani pe care l-am întâlnit în poligonul de antrenament al Brigadei Independente de Asalt nr. 59, care ocupă poziţii pe front în apropiere de Pokrovsk.

„Lupt în armată de 10 ani şi provin din Mariupol. Războiul m-a pustiit în felul său. Mi-a luat totul, întreaga familie. Dar sunt un tip dur şi am un spirit de dreptate foarte dezvoltat”, a afirmat Ievhen.

Soldatul plecase fără permisiune din unitatea sa, Brigada Separată 109 a Apărării Teritoriale, în care slujea de la debutul invaziei ruse în Ucraina.

„Am avut divergenţe de opinie cu fostul meu comandant. Nu-i plăcea de mine şi mă trimitea în misiuni din care de fapt nu te întorci. Dar eu m-am întors şi în cele din urmă am dezertat”, a povestit Ievhen.

O lună şi jumătate el a trăit la Dnipro unde a lucrat la negru. „M-am odihnit un pic fiindcă în toţi anii aceia nu am avut concediu decât o singură dată”, a explicat el.

În cele din urmă Ievhen s-a adresat poliţiei militare ucrainene. „Acolo le-am spus că am plecat din unitate fără permisiune şi vreau să mă întorc”, îşi aminteşte el. A doua zi a fost dus împreună cu alţi dezertori la un batalion de rezervă, unde soseau periodic agenţi de recrutare ai diverselor brigăzi. În cele din urmă a acceptat oferta Brigadei Independente de Asalt nr. 59 şi a revenit în scurt timp pe front.

„Trebuie să lupt. Sunt soldat din creştet până în tălpi”, a declarat Ievhen.

„Când te întorci într-un oraş, venind de pe front, este straniu şi greu să-ţi vezi de viaţa de zi cu zi. Privind din afară parcă nici nu există război. Magazine, restaurante, maşini Maybach, Jeep, Porsche… Oamenii trăiesc şi nu înţeleg ce se întâmplă pe front”, a adăugat el.

Reîntoarcerea în armată este privită cu bunăvoinţă

Acum Ievhen se antrenează împreună cu o duzină de militari care s-au întors şi ei în rândurile armatei. Comandantul lor, poreclit „Albul”, manifestă înţelegere pentru comportamentul noilor săi camarazi. Consideră că cei mai mulţi au avut motive întemeiate pentru a dezerta.

„Albul” este mulţumit de colaborarea cu foştii dezertori. Foto: DW

„Adesea militarii care ocupă poziţiile pe front nu sunt schimbaţi un timp îndelungat sau au avut probleme familiale de care au trebuit să se ocupe”, a declarat comandantul, adăugând că se întâmplă ca un soldat rănit să fie declarat dezertor dacă nu se prezintă la unitate în termen de două zile de la externarea sa din spital.

Comandantul a evidenţiat că foştii dezertori îşi îndeplinesc cu conştiinciozitate sarcinile dacă sunt trataţi normal.

„Cei mai mulţi dintre ei au luptat deja pe front. Sunt mai bine instruiţi decât noii recruţi. În plus sunt mai motivaţi şi este mai simplu să lucrezi cu ei”, a afirmat el.

Toamna trecută, când armata rusă şi-a intensificat ofensiva pe direcţia Pokrovsk, Brigada a căpătat noi recruţi. Pe atunci „Albul” a declarat pentru DW că este nemulţumit de nivelul de instrucţie şi de moralul lor de luptă. Aceştia şi-au abandonat frecvent poziţiile. Dar în ultimele trei luni situaţia s-a ameliorat în brigadă graţie revenirii foştilor dezertori, susţine el.

Dar problemele nesoluţionate rămân

„Faptele comise cad sub incidenţa Codului Penal, dar asta nu înseamnă că n-ar fi soldaţi buni”, a subliniat Roman Horodeţki, ofiţer pentru sprijin psihologic al personalului în cadrul Brigăzii Separate de Vânători nr. 68. Şi această brigadă ocupă poziţii pe front în regiunea Pokrovsk. Dintre dezertori aproximativ 30% s-au întors în armată şi jumătate din ei s-au întors în fostele lor unităţi, a precizat Horodeţki.

El consideră că reîntoarcerea dezertorilor în armată este bine reglementată. Dar procedura nu rezolvă cauza dezertărilor în masă cu care Ucraina se confruntă.

„Problema principală este extenuarea fizică şi psihică a soldaţilor. Şi momentan este imposibilă soluţionarea acestei probleme”, a explicat el.

„Războiul este ca un drog”

Şi soldatul poreclit „Milka”, în vârstă de 42 de ani, este un fost dezertor. El nu vrea să explice ce l-a determinat să dezerteze dintr-o unitate aflată în spatele frontului, în care fusese mutat după ce fusese rănit.

„De ce m-am întors? Cum să vă explic? Războiul este ca un drog. Dacă ai fost la război ceva te îndeamnă să te reîntorci acolo. Nu e de parcă ai avea nevoie de aceste explozii. Nu este deloc aşa. Nu ştiu cum să explic asta”, a declarat „Milka”.

„Milka” se numără printre comandanţii brigăzii în care a fost integrat. Foto: DW

El a primit ordinul să se mute în Brigada 68, unde i s-a încredinţat sarcina să-i instruiască pe soldaţi. „Milka” este de părere că starea sa s-a ameliorat în timpul petrecut acasă.

„Mi-am încărcat bateriile”, a declarat el, adăugând: „Momentan nu mă gândesc deloc la un concediu. Dar cel mai mult mi-ar plăcea să-mi scot uniforma, s-o stropesc cu benzină şi să-i dau foc. Apoi să îmbrac un trening, să-mi iau copiii de mână şi să ies la plimbare. Asta e ce mi-aş dori cel mai mult”.