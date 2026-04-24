DW Summit UE fără Orban: ușurare privind creditul Ucrainei

Liderii statelor și guvernelor din UE se reunesc în Cipru într-un context geopolitic tensionat. Pe agenda lor: războiul din Iran, creșterea prețurilor la energie și bugetul UE. Pentru moment, există și motive de bucurie, notează Deutsche Welle.

Viktor Orban și‑a respectat de această dată cuvântul: creditul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a fost oficial deblocat, după ce, de curând, petrolul a început din nou să curgă prin conducta Drujba. A fost adoptat și al 20‑lea pachet de sancțiuni, pe care Ungaria și Slovacia îl blocaseră până acum.

Aceasta este situația de la care pornește reuniunea șefilor de stat și de guvern ai UE în localitatea de coastă Agia Napa, din Cipru. Acolo, președintele Nikos Christodoulides își întâmpină omologii europeni într-un decor impresionant, în portul de agrement.

Zelenski laudă „o zi minunată”

Și Volodimir Zelenski se află la fața locului. „Este o zi minunată”, s-a bucurat președintele ucrainean după o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, António Costa. La sosirea sa înaintea summitului informal, el a subliniat cât de mult are nevoie Ucraina de acești bani, în special pentru reconstrucția infrastructurii energetice.

Ursula von der Leyen a dat de înțeles că prima tranșă din cele 90 de miliarde de euro ar putea fi plătită chiar în acest trimestru. O treime din fonduri ar urma să ajungă la bugetul Ucrainei, iar două treimi la apărare. Și șefii de stat și de guvern s-au arătat ușurați de deblocarea banilor. „Sunt foarte recunoscător că împrumutul Uniunii Europene a fost în sfârșit deblocat definitiv”, a declarat cu satisfacție cancelarul german Friedrich Merz.

Orban absent la ultimul summit

Premierul ungar aflat la final de mandat, Viktor Orban, nici măcar nu a mai călătorit în Cipru. Despre el — care, în pofida acordului anterior din decembrie, blocase inițial creditul pentru Ucraina pentru anii 2026 și 2027 — șefii de stat și de guvern nu au spus public niciun cuvânt dur. Totuși, este probabil ca ei să fi resimțit o anumită ușurare în urma evoluțiilor din Ungaria. „Cel puțin văd acum posibilitatea ca voturile din Uniunea Europeană să nu mai fie abuzate și ca 26 de țări să nu mai fie luate ostatice”, a declarat președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.

Următorul pas pentru Ucraina, potrivit președintelui Consiliului European, Costa, este deschiderea primelor clustere în negocierile de aderare ale Ucrainei la UE. Și acest lucru a fost ceva ce Orban a dorit să împiedice.

Liderii UE discută sub influența situației geopolitice

Situația geopolitică actuală arată că există o singură cale pentru Uniunea Europeană, a spus gazda summitului, Christodoulides, la începutul reuniunii: calea autonomiei strategice, a unei independențe cât mai mari. Aceasta vizează competitivitatea, aprovizionarea cu energie, precum și structura de securitate și apărare.

În prezent, Cipru deține președinția rotativă a Consiliului UE. Din punct de vedere geografic, este extremitatea sud‑estică a Uniunii Europene și se află mai aproape de Liban și de Turcia decât de mulți dintre partenerii din UE. Cât de vulnerabilă este această poziție geografică s-a văzut chiar la începutul războiului cu Iranul, când o bază militară britanică a fost lovită de o dronă.

Probabil și această experiență îl determină pe președintele cipriot Christodoulides să dorească o discuție despre articolul 42 alineatul 7 — un fel de clauză de asistență reciprocă a UE. Este nevoie de un plan care să stabilească ce se întâmplă atunci când un stat o invocă, a spus Christodoulides, a cărui țară nu este membră NATO.

În Europa, la fel ca în multe alte părți ale lumii, prețurile la energie au crescut puternic din cauza războiului cu Iranul și a blocadei continue a Strâmtorii Ormuz. Despre aceste evoluții, precum și despre bugetul Uniunii Europene, liderii UE au discutat în cele două zile de summit. Nu sunt prevăzute decizii formale.

Vineri sunt invitați șefii de stat din Egipt, Siria, Liban și Iordania, precum și președintele Consiliului de Cooperare al Golfului.