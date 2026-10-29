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Exerciții tactice, inclusiv cu implicarea blindatelor, vor avea loc vineri în capitală: „Îndemnăm cetățenii să-și păstreze calmul”

Sursa: Poliția

Vineri, 29 octombrie, angajații Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” vor desfășura exerciții tactice în sectorul Buiucani al capitalei. În cadrul acestora, potrivit unui comunicat al Poliției, vor fi implicate și blindatele.

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În acest contextul exercițiilor, Poliția îndeamnă oamenii să nu răspândească falsuri în spațiul public.

„Exercițiile sunt organizate periodic, în scopul perfecționării capacităților de intervenție ale angajaților Brigăzii. Îndemnăm cetățenii să-și păstreze calmul și să nu răspândească informații eronate”, a transmis Poliția.

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